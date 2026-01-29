वाड्याच्या विकासाला गती
दळणवळणाच्या साधनांमुळे कारखानदारांचा ओढा
वाडा, ता. २९ (बातमीदार)ः मुंबई-बडोदा, पनवेल-भिवंडी-वाडा-मनोर रस्त्यांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. या रस्त्यांमुळे दळणवळणाची साधने निर्माण झाल्याने कारखानदार पुन्हा वाडा तालुक्याकडे वळले आहेत. त्यामळे तालुक्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
वाडा तालुक्याच्या मागास भागाचा विकास करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने २५ वर्षांपूर्वी डी प्लस झोन ही योजना अमलात आणली. या योजनेत कारखानदारांना रोख कर्जामध्ये ३५ टक्के सवलत, वीज बिलात, उपकर ( सेल्स टॅक्स) आयकरात सवलत दिल्याने शेकडो कारखानदारांनी वाडा येथे कारखाने सुरू केले होते. आजमितीला एक हजारांच्या आसपास कारखाने वाडा तालुक्यात आहेत. गावोगावी कारखाने आल्याने जड वजनाची वाहतूक वाढली. त्यामुळे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण वाढले. भिवंडी-वाडा-मनोर रस्त्याची अवस्था गेली १३ वर्षे बिकट आहे. अशातच आता रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. सद्यःस्थितीत भिवंडी-वाडा-मनोर मार्गे बडोदा रस्त्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. भिवंडी तालुक्यातील अकलोली, लामज येथील उद्योजकांची वाहने पुढे समृद्धी महामार्गाला मिळणार आहेत. तसेच जेएनपीटीसाठी थेट मार्ग जाणार असल्याने दोन्ही मार्गावरून दिल्ली, नागपूर, कोकणात जाता येणार असल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळणार आहे.
कोंडीतून सुटका
- कारखाने वाड्यात असले तरी कारखान्याचे मालक, वरिष्ठ अधिकारी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई अशा शहरातून दररोज वाहनांमधून येते होते. मात्र, खराब रस्त्यांमुळे उद्योगपती अक्षरशः कंटाळले होते. अखेर रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
- भिवंडी शहरातून मोठी वाहने पास होताना अनेक अडचणींचा सामना उद्योजकांना करावा लागत होता. आता बडोदा रस्त्यामुळे भिवंडीत जाण्याचा प्रश्नच उरत नसल्याने वाहतूक कोंडीतून त्यांची सुटका होणार आहे.
दळणवळणांची अपुरी साधने
वाड्यात येण्यासाठी रस्तेमार्ग एकमेव पर्याय आहे. रेल्वे, मेट्रो यांची सुविधा नसल्याने उद्योजकांना रस्तेमार्गाचा आधार घ्यावा लागतो, पण खराब रस्ते वाहतूक कोंडीला निमित्त ठरत होते. अर्धा किमीचे अंतर पार करण्यासाठी तासनतास लागत असल्याने अनेकांनी उद्योग गुजरातमध्ये हलवले होते.
केंद्र, राज्य सरकारने समृद्धी तसेच मुंबई-बडोदा मार्गे पनवेल, असा महामार्ग तयार केल्याने विकासाला गती मिळणार आहे. या रस्त्यामुळे वाड्यातील उद्योजकांना जेएनपीटी, दिल्ली, अहमदाबाद, नागपूर या ठिकाणी जाता येणार आहे, तर वाडा-भिवंडी-मनोर रस्त्यामुळे विकासाला गती मिळणार आहे.
- श्रीकांत भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते
वाडा तालुक्यात रस्त्यांची समस्या बिकट झाली होती. सरकारने सुविधा दिल्या नसल्याने अनेक कारखानदारांनी गुजरातकडे मोर्चा वळवला आहे. ३० वर्षांत कारखान्यासाठी लागणाऱ्या रस्ते, पाणी, वीज, अशा मूलभूत सुविधा सरकारला पुरवता आल्या नाहीत.
- गोविंद पाटील, उपजिल्हाप्रमुख, ठाकरे गट
