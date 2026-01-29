टाळ–मृदुंगाच्या निनादात श्री मलंग मत्स्येंद्रनाथांच्या पालखीचे प्रस्थान
श्री मलंग मत्स्येंद्रनाथांची पालखी गडाकडे रवाना
टाळ-मृदंगाचा गजर; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’चा जयघोष
डोंबिवली, ता. २९ : अंबरनाथ तालुक्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र श्री मलंगगड यात्रेला गुरुवारपासून उत्साहात सुरुवात झाली. पहाटे ४ वाजता मलंगगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या वाडी गावातून श्री मलंग मत्स्येंद्रनाथांच्या पालखीचे गडाकडे प्रस्थान झाले. यावेळी संपूर्ण परिसर ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’ आणि हरिनामाच्या जयघोषाने दुमदुमून गेला होता.
पालखी सोहळ्याची सुरुवात परंपरेनुसार पुजारी ॲड. विजय केतकर यांच्या निवासस्थानापासून झाली. हजारो वारकरी, धारकरी आणि ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत पालखी प्रथम वाडी येथील श्री दत्त मंदिरात विसावली. तेथे महाआरती झाल्यानंतर पालखीने मुख्य गडाकडे कूच केले. मार्गावर भाविकांनी फुलांची उधळण करत आणि भजनांच्या तालावर नाचत पालखीचे स्वागत केले. यात्रेच्या निमित्ताने जिल्हा प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. हिललाइन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप शिवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक तैनात असून, सुरक्षेची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सोहळ्यात आमदार राजेश मोरे, राजेश पाटील, अविनाश साळवी, समीर भंडारी यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच, माघ पौर्णिमेच्या मुख्य उत्सवासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसैनिकांसह सहभागी होणार आहेत.
फुलांची उधळण
माघ पौर्णिमेच्या मुख्य उत्सवासाठी राज्यभरातून भाविक गडावर दाखल होत आहेत. श्री मलंगगडाचा कायदेशीर लढा अधिक सक्षम झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या यात्रेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पालखी मार्गावर ठिकठिकाणी ग्रामस्थांनी फुलांची उधळण करत आणि हरिनामाचा गजर करत स्वागत केले. वारकरी संप्रदायाच्या भजन, अभंग आणि गौळणींच्या नादात संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. या सोहळ्याला परिसरातील ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला.
