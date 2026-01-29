शिंदे गटाचा नगरसेवक अडचणीत
शिंदे गटाचा नगरसेवक अडचणीत
दोन पत्नी, तीन मुलांची माहिती लपवली; पहिल्या पत्नीची निवडणूक आयोगाकडे धाव
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : ठाणे महापालिकेतील शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक आणि महापौरपदाच्या शर्यतीत असलेले गणेश कांबळे सध्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या पहिल्या पत्नीने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करत, कांबळे यांनी निवडणूक नामांकनात दोन पत्नी आणि तीन मुलांची माहिती लपवली, तसेच स्वतःवरील गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दडपल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
कळवा येथील प्रभाग क्रमांक ९-अ मधून निवडून आलेले गणेश कांबळे हे सध्या शिंदे गटाचे नगरसेवक आहेत. यंदा ठाणे महापालिकेतील महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्याने कांबळे यांचे नाव महापौरपदासाठी आघाडीवर होते; मात्र आता वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित आरोपांमुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कांबळे यांची पहिली पत्नी कॅरोलिन उर्फ कॅरल कांबळे यांनी आपणच त्यांची कायदेशीर पत्नी असल्याचा दावा केला आहे. २०१३ मध्ये प्रेमविवाह झाला असून, दोघांना दोन मुले आहेत. तसेच घटस्फोट न होता २०१९ पासून दोघे वेगवेगळे राहत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. तसेच २०२१ मध्ये प्रिया उबाळे नावाच्या महिलेशी दुसरे लग्न केल्याचा, तसेच २० जून २०२२ रोजी मुलगी झाल्याचा आरोपही केला आहे.
कॅरोलिन कांबळे यांचा दावा आहे की, निवडणूक नामांकन अर्जात दोन पत्नी व तीन मुलांची माहिती मुद्दाम लपवण्यात आली आहे. तसेच कांबळे यांच्याविरोधात ठाण्यातील विविध पोलिस ठाण्यांत दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यात हत्येचा प्रयत्न व विनयभंगासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. याशिवाय, कांबळे हे फक्त सातवी उत्तीर्ण असताना दहावी उत्तीर्ण असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र वापरल्याचा आरोपही केला आहे.
नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी
कॅरोलिन कांबळे यांनी निवडणूक आयोग, पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी दाखल करत गणेश कांबळे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेत कांबळे यांना महापौर बनवू नये, अशी विनंती केल्याचे सांगितले जाते.
न्यायालयात जाणार
कॅरोलिन कांबळे यांनी परिमंडळ-१ चे पोलिस उपायुक्त सुभाषचंद्र बुरसे यांची भेट घेतली असून, त्यांनी न्याय देण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येते. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे ठाण्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, शिवसेना शिंदे गटासाठी ही बाब मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
