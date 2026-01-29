मुलुंडमध्ये ‘वाचू आनंदे’ उपक्रम साजरा
मुलुंडमध्ये ‘वाचू आनंदे’ उपक्रम साजरा
मुलुंड, ता. २९ (बातमीदार) : मुलुंड पूर्व येथील मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातर्फे मराठी भाषा संवर्धनाच्या अनुषंगाने २७ जानेवारी रोजी ‘वाचू आनंदे’ हा उपक्रम ग्रंथालयाच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आला होता.
मेहता पब्लिशिंगने प्रकाशित केलेले आणि केव्हिन रिचर्डसन लिखित पार्ट ऑफ द प्राईड या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद अवंती महाजन यांनी केला असून, या पुस्तकाचे प्रकाशन ग्रंथालयाच्या कार्यवाह भाग्यश्री नूलकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर हेमांगी गायकवाड यांनी ‘अनुवाद लेखन’ या विषयावर अवंती महाजन यांच्याशी संवाद साधला. या वेळी उपस्थितांना अनुवाद लेखनाविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. कार्यक्रम उत्स्फूर्तपणे पार पडला. कार्यक्रमास मुंबई विद्यापीठाच्या माजी मराठी भाषा विभागप्रमुख भारती निरुगुडकर उपस्थित होत्या. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी वसंत गोळे, महेश कवटकर, युगंधरा वळसंगकर तसेच ग्रंथालयातील सेवक-सेविकांचे सहकार्य लाभले.
