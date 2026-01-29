घाट रस्त्यावर वाहने बेलगाम
घाट रस्त्यावर वाहने बेलगाम
मेढवण खिंडीत वेगमर्यादा वाढवल्याने धोका
मनोर, ता. २९ (बातमीदार)ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातप्रवण क्षेत्रातील मेंढवण खिंडीसारख्या घाट रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून हलक्या वाहनांसाठी १००, तर जड वाहनांसाठी ८० किलोमीटर प्रतितास वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, पण निर्णयामुळे घाटक्षेत्रातच वाहने बेलगाम होणार असल्याने अपघातांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या व्हाइट टॉपिंगचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रोड फर्निचर अंतर्गत सूचनाफलक, वेगमर्यादा, दिशादर्शक फलक आणि सुरक्षा रेलिंग बसवण्यात येत आहेत. महामार्गावरील मनोर गेट हॉटेलपासून मेंढवण गावापर्यंतचा मेंढवण घाट रस्ता धोकादायक मानला जातो. खिंडीतील नागमोडी वळणे, तीव्र उतार तसेच अरुंद रस्त्यामुळे यापूर्वी अनेक अपघात झाले आहेत. खिंडीतील नागमोडी वळणांवर चालकांसह अनेकदा प्रवाशांना जीव गमवावा लागल्याने मेंढवण खिंड वाहनचालकांसाठी ‘मृत्यूचा सापळा’ बनली आहे.
--------------------------------
सूचनाफलकांचा अभाव
- मेंढवण खिंड परिसरातील रस्त्याची दुरवस्था, अपुरा प्रकाश, धोक्याच्या सूचना देणाऱ्या फलकांचा अभाव आणि वाहतूक नियमनाच्या अभावामुळे अपघातांचा धोका वाढलेला आहे.
- घाट रस्त्यावर वेगमर्यादा कमी करणे, धोकादायक वळणांवर धोक्याच्या सूचना देणारे फलक उभारणे, रात्रीच्या वेळी उजेडासाठी पथदिवे बसवणे, रस्त्याची दुरुस्ती करणे तसेच वाहतूक नियमनासारख्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
----------------------------
घाट रस्त्यावर अपघात रोखण्यासाठी वेगमर्यादा कमी करण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणासह ठेकेदाराला सूचना देण्यात आल्या आहेत. मेंढवण खिंड, वरई उड्डाणपूल भागात वेगमर्यादा कमी करण्याची आवश्यकता आहे.
- पवन ठाकूर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, महामार्ग सुरक्षा विभाग, दुर्वेस दूरक्षेत्र
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.