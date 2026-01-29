लक्ष्य विकास मिशन
लक्ष्य विकास मिशन
प्रशासकीय राजवट संपली, आता लोकप्रतिनिधींसमोर जनतेचे आव्हान
वसई, ता. २९ (बातमीदार ) : वसई-विरार महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपून आता लोकप्रतिनिधींना हक्काची खुर्ची मिळाली आहे. अशात आपल्या परिसराचा अधिकाधिक विकास करण्यासह प्रभागातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान या नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडे असणार आहे.
इतर महापालिकांप्रमाणे वसई-विरारमध्ये गेले काही वर्षे प्रशासकांच्या हाती पालिकेची दोरी होती. या कालावधीत शहरातील विकासाकडे लक्ष देण्यात आले, परंतु तरीदेखील काही समस्यांचे निरासरण झाले नाही. याबाबत माजी लोकप्रतिनिधींनी नाराजीदेखील व्यक्त केली. त्यात प्रामुख्याने रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, पाण्याची समस्या व परिसरातील अस्वच्छता अशा अनेक कामांसाठी पालिकेत सतत फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले होते. आता मात्र निवडणुका झाल्या असून, ११५ सदस्यांची निवड झाली आहे. बहुजन विकास आघाडीला मतदारांनी पसंती दर्शवली आहे. त्यातच भाजप, मनसे, शिवसेना शिंदे गट व काँग्रेसचेदेेखील सदस्य निवडून आलेत. महत्त्वाचे म्हणजे एका प्रभागातून चार नगरसेवक निवडून आल्याने विकासकामे करताना एकजूट पाहण्यास मिळेल, अशी नागरिकांनी अपेक्षा वर्तवली आहे. दुसरीकडे, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या नालासोपारा शहरात सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आलेत. नालासोपाऱ्यात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरू असून, त्यावर तोडगा काढण्याचे काम नवनिर्वाचित नगरसेवकांना करावे लागणार असल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. तसेच निमुळत्या रस्त्यांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक समस्या, पावसाळ्यात गुडघाभर साचणारे पाणी व अनेक वस्त्यांमध्ये अद्याप शुद्ध पाण्याची असणारी कमतरता पूर्ण करण्याचे आव्हानदेखील येथील या नगरसेवकांवर असणार आहे.
---------------
चौकट
हरित वसईची मागणी
या महापालिका निवडणुकांनंतर वसईकरांना आपल्या नव्या नगरसेवकांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पाणी, वीज, गटारे, चांगले रस्ते व इतर मूलभूत सुविधा येणाऱ्या काळ्यात मिळाव्यात, अशी नागरिकांची मागणी आहे. त्यासह वाढते प्रदूषण रोखणे, सुशोभित अद्यावत उद्यानांसह हरित वसई निर्माण व्हावी, अशीही वसईकरांची इच्छा आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.