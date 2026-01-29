डहाणूमध्ये उन्हाळी भात शेती लागवड
कासा, ता. २९ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये भातशेतीची लगबग सुरू झाली आहे. शेतकरी पेरणी व रोपवाढीच्या कार्यात व्यस्त आहेत. दुसरीकडे, डहाणू तालुक्यातील सूर्या प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे अनेक गावांमध्ये उन्हाळी भातलागवडीला गती मिळाल्याचे चित्र आहे.
यावर्षी सूर्या कालव्याच्या सिमेंट काँक्रीट दुरुस्तीच्या कामांमुळे डिसेंबरच्या शेवटीच कालव्यातील पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच अनेक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी भातशेतीची पेरणी पूर्ण केली. काही शेतकऱ्यांनी नदीपात्रातील व विहिरीतील पाण्याच्या आधारे यापूर्वीच पेरणी करून आघाडी घेतली होती. सध्या अनेक ठिकाणी रोपांची वाढ जोमात असून, काही दिवसांत रोखणीला सुरुवात होणार आहे, तर काही भागांत प्रत्यक्ष लागवडीलाही सुरुवात झाली आहे. याबाबत बोलताना शेतकरी रघुनाथ सुतार म्हणाले, पावसाळ्यातील भातशेतीपेक्षा उन्हाळी भातशेतीत आम्हाला चांगले उत्पादन मिळते. त्यामुळे शक्य तितक्या प्रमाणात उन्हाळी हंगामात शेती करण्याला प्राधान्य देतो. या हंगामात रोगराई, जोरदार वारे किंवा वादळांचा धोका कमी असतो. भातशेतीसोबतच भाजीपाला लागवड करूनही उत्पन्न वाढवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. तसेच कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च प्रतीचे बियाणे उपलब्ध होत असल्याने उन्हाळी भातशेती शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरत आहे. योग्य पाणीपुरवठा, सुधारित बियाणे व नियोजनबद्ध शेतीपद्धती यामुळे यंदा उन्हाळी भात उत्पादन चांगले येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण
सूर्या प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यांमधून मिळणाऱ्या पाण्यावर तवा, वाघाडी, चारोटी, घोळ, भराड, धामटणे, पेठ, उर्से, म्हसाड, रानशेत, नाणीवली आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी उन्हाळी भातशेतीची तयारी सुरू केली आहे. योग्य वेळी पाणी उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
