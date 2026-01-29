श्रीवर्धन रस्ते उपेक्षित
श्रीवर्धन रस्ते उपेक्षित
कोट्यवधी विकासकामांमध्ये रस्त्यांचा अभाव
श्रीवर्धन, ता. २९ (वार्ताहर) ः श्रीवर्धन शहरातील कोट्यवधी विकासकामांमुळे शहराचे स्वरूप बदलत असून, पर्यटन व व्यवसायाला चालना मिळत आहे. येथे श्रीमंत पेशवे यांच्या भव्य पुतळ्यासह संग्रहालय, ऑडिटोरीयम, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा, एकोणीस गुंठ्यांत उद्यान, शिवसृष्टी व प्लॅनेटेरियम या प्रकल्पांमुळे शैक्षणिक, सांस्कृतिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व वाढत आहे. मुळगाव कोळीवाडा येथील बंधारा, नौकानयन मार्गातील गाळ काढणे व जीवनाबंदर येथे अत्याधुनिक जेट्टी प्रकल्प हे स्थानिक मच्छीमार व्यवसाय व पर्यटनासाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
असे मोठे प्रकल्प सुरू असतानाही शहरातील रस्त्यांची स्थिती उपेक्षित राहिली आहे. १९९७ मध्ये बाह्यवळण मार्गासाठी एक किलोमीटर लांबी व १५ मीटर रुंदीचा रस्ता नियोजित होता, तर २००५ मध्ये १५ मीटर रुंद व ३ किलोमीटर लांबीचा रस्ता रुंदीकरणासाठी प्रस्तावित होता. मात्र, रस्त्यालगत असलेली ८०% घरे व मुख्य बाजारपेठ उद्ध्वस्त होणार असल्याने हा प्रस्ताव रखडला. घरमालकांनी विरोध दर्शविल्यामुळे रुंदीकरणाचा निर्णय अडथळ्यात आला. परिणामी, वाहतूक मुख्य रस्त्यांवरून जाण्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी व अपघाताचा धोका भेडसावत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, प्रशासनाने रस्ता रुंदीकरण किंवा पर्यायी मार्गाची योजना त्वरित आखावी, अन्यथा विकासाचा पूर्ण लाभ मिळणे अशक्य आहे.
चौकट
वाहतूक कोंडी
श्रीवर्धनमधील कोट्यवधी विकासकामे असूनही रस्त्यांचे रुंदीकरण किंवा पर्यायी रस्ता न झाल्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि गैरसोय सहन करावी लागत आहे, प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा.
व्हिडिओ काॅन्फरन्समध्ये व्यस्त मुख्याधिकारी...
प्रतिक्रियेसाठी श्रीवर्धन नगर परिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी विठ्ठल राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता, व्हिडिओ काॅन्फरन्स सुरू आहे. थोड्या वेळाने प्रतिक्रिया देतो तसेच अधिक माहिती घेऊन कळवतो, असे सांगितले व प्रतिक्रिया देण्यास टाळले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.