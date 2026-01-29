किसान सभेच्या लॉंग मार्चची शहापूरमध्ये सांगता
किसान सभेच्या मार्चची सांगता
मागण्यांच्या अंमलबजावणीची मुख्यमंत्र्यांकडून हमी
शहापूर, ता. २९ (वार्ताहर) : किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्ह्यातून निघालेल्या लाॅंग मार्चची गुरुवारी (ता. २९) शहापूर तालुक्यातील लाहे गावात सांगता करण्यात आली. मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याने हा मार्च स्थगित करण्यात आला. दरम्यान, मागण्यांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी राहू नये, यासाठी मंत्री स्तरावर सातत्याचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वनाधिकार कायद्याच्या अंतर्गत दावे केलेल्या सर्व दावेदारांच्या वनहक्क दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचे मान्य करण्यात आले. नावे करण्यासाठी पात्र करण्यात आलेली शेती व प्रत्यक्ष ताबा यातील तफावत वन विभागाच्या चुकीच्या अभिप्रायामुळे वाढली आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सर्व दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रांतांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या समित्या नेमून प्रत्येक वनहक्क प्रकरण तपासण्याची घोषणा करण्यात आली. पुढील तीन महिन्यांत ही सर्व तपासणी करून वनजमीनधारकांना न्याय देण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी मंत्र्यांच्या समावेशासह अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली.
आठ दिवसांत बैठक
सर्व शासकीय योजनांचा लाभ वनधारकांना मिळावेत, यासाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक असते. वनधारकांची ई पीक पाहणी करून या सर्व योजनांचा लाभ त्यांना देण्याचे मान्य केले आहे. देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे त्या जमिनी करण्यासंदर्भातला कायदा किसान सभेच्या सातत्याच्या आंदोलन व पाठपुराव्यामुळे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातला मसुदा किसान सभेला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पुढील आठ दिवसांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे.
पेसा भरती करणार
ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील वरकस जमिनी नियमानुकूल करण्याच्या दृष्टिकोनातून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून मराठवाड्यासह कोरडवाहू भागाला देण्याबाबतची योजना गतिमान करण्याची घोषणाही या वेळी करण्यात आली. पेसाअंतर्गत पदे ५० टक्के मर्यादेत भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून आदिवासी विभागात पेसा भरती करण्याचे या वेळी मान्य करण्यात आले.
तांत्रिक अडचणी दूर करणार
ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागामध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सर्व सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शाळा इमारती व खोल्यांची डागडुजी करून आवश्यक तेथे शिक्षक भरती करण्याची मागणी किसान सभेने केली होती. शालेय शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग बदलण्याबद्दलच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत विविध प्रस्तावांचा पुनर्विचार करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती लाहे गावात जमलेल्या आंदोलकांना गुरुवारी देण्यात आली. या वेळी माजी आमदार जीवा पांडू गावित, नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मंत्री गिरीश महाजन यांचे सचिव संदीप जाधव, जयराज कारभारी उपस्थित होते.
खासगी वाहनांची व्यवस्था
किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शहापूर तालुक्यातील लाहे गावात सुमारे २० हजारांहून अधिक आंदोलक गेल्या तीन दिवसांपासून ठाण मांडून होते. मोर्चाची सांगता झाल्याने त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी खासगी वाहने व बसगाड्यांची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती शहापूरचे तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.