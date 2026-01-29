सानपाड्यात भव्य गणेश मंदिर
जुईनगर (बातमीदार) : सानपाडा सेक्टर ९ येथील गुरुद्वाराशेजारील भूखंड क्रमांक दोनवर श्री गणेश सेवा धर्मादाय ट्रस्टतर्फे भव्य गणेश मंदिराच्या बांधकामाचा शुभारंभ करण्यात आला. शासनाच्या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार वाढीव चटई क्षेत्रासह मंदिर उभारले जाणार आहे. या वेळी नवनिर्वाचित व माजी नगरसेवक, विविध सामाजिक मंडळांचे पदाधिकारी, महिला मंडळ व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नागरिकांनी देणग्या देत मंदिर उभारणीस हातभार लावला.
नेरूळ,(बातमीदार) : प्रजासत्ताकदिनानिमित्त मनसे वाशी विभागातर्फे नवी मुंबई महानगरपालिका रुग्णालय, वाशी येथे उपचार घेत असलेल्या गरजू रुग्णांना ७७ ब्लँकेट्सचे वाटप करण्यात आले. कडाक्याच्या थंडीत रुग्णांना ऊब मिळावी, माणुसकी जपली जावी, या भावनेतून हा सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आला.
नेरूळ (बातमीदार) : भूमिपुत्र सामाजिक प्रतिष्ठान नवी मुंबई व नवरंग साहित्य, संस्कृती आणि कला मंडळ नवी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने मासिक बकुळ बाग कविसंमेलन गजानन म्हात्रे यांच्या रोपवाटिकेत उत्साहात पार पडले. ‘माझा गाव’ या विषयावर आयोजित या संमेलनात २० कवींनी सहभाग घेतला. साहित्यिका पाकिजा आत्तार अध्यक्षस्थानी होत्या, तर स्नेहल गडकरी प्रमुख पाहुण्या होत्या. विलास राजुरकर यांच्या स्वागतगीताने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. आंब्याच्या झाडाखाली रंगलेल्या कवितांनी गावाच्या आठवणींना उजाळा दिला.
पनवेल (बातमीदार) : कळंबोली वाहतूक सुरक्षा पोलिस दलातर्फे १ ते ३० जानेवारीदरम्यान ‘रस्ता सुरक्षा मास’ साजरा करण्यात आला. यानिमित्त कळंबोली वाहतूक पोलिस व कार्मेल कॉन्व्हेन्ट हायस्कूल, कळंबोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध उपक्रम राबविण्यात आले. शाळेच्या प्रांगणात वाहतूक सुरक्षा व नियमांवर आधारित चित्रकला व निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत प्रभातफेरीद्वारे नागरिकांना वाहतूक नियमांचे महत्त्व पटवून दिले. विद्यार्थ्यांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. या उपक्रमाचे नागरिकांनी कौतुक केले.
