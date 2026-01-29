नाल्याची २०० फूट लांब संरक्षण भिंत कोसळली
ठाण्यात नाल्याची संरक्षण भिंत कोसळली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : कोपरी परिसरातील आनंदनगर येथे नाल्याची २०० फूट लांब संरक्षण भिंत अचानक कोसळली. ही घटना गुरुवारी घडली. यात कोणालाही दुखापत झाली नाही. मात्र, भिंत पडल्यामुळे परिसरातील सोसायट्यांच्या इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे.
कोपरी आनंदनगर पंचायत सोसायटीजवळील नाल्यावर बांधलेली सुमारे २०० फूट लांब आणि १० फूट उंच संरक्षण भिंत कोसळली, तर नाल्याची मुख्य भिंतही काही प्रमाणात खचल्यामुळे नाल्यालगत असलेली दोन झाडे धोकादायक स्थितीत आली आहेत, तर शेजारील सोसायटीच्या बांधकामाला धोका निर्माण झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षासह अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आय.एन.डी.पी. विभाग, पाणीपुरवठा, विद्युत, अतिक्रमण, घनकचरा तसेच वृक्षप्राधिकरण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. सुरक्षेच्या दृष्टीने भिंत कोसळलेल्या ठिकाणी धोकापट्टी लावून बेरिगेटिंग करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व आय.एन.डी.पी. विभागामार्फत तातडीची पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या घटनेबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आपत्ती व्यवस्थापन कक्षास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.