इंडिया आर्ट फेस्टिव्हलला प्रतिसाद
वरळीमध्ये रविवारपर्यंत आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : नेहरू सेंटर, वरळी येथे सुरू असलेल्या ‘इंडिया आर्ट फेस्टिव्हल’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. ३० जानेवारी ते १ फेब्रुवारीदरम्यान हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.
या कला महोत्सवात देश-विदेशातील कलाकारांच्या कलाकृती सादर करण्यात येत आहेत. महोत्सवाचे उद्घाटन सुप्रसिद्ध गायक अनुप जलोटा, महाराणी प्रीती देवी ऑफ कच्छ आणि रवी महाडिक यांच्या हस्ते झाले. ही मुंबईतील १४वी तर देशातील ३७वी आवृत्ती होती. या फेस्टिव्हलमध्ये ४५ कला दालने सहभागी झाली असून, सुमारे ५५० कलाकारांच्या ४,५०० हून अधिक कलाकृती प्रदर्शित करण्यात आल्या.
स्वतंत्र कलाकार आणि कला दालनांना एकत्र आणणारे सर्वसमावेशक व्यासपीठ निर्माण करणे हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश असून, याच विचारसरणीमुळे इंडिया आर्ट फेस्टिव्हलने गेल्या १५ वर्षांत कला क्षेत्रात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. मुंबईसह दिल्ली, बंगळूर, हैदराबाद अशा शहरांमध्येही या महोत्सवाने आपली भक्कम ओळख निर्माण केली आहे, असे आयोजकांनी सांगितले.
इंडिया आर्ट फेस्टिव्हलचे संस्थापक राजेंद्र पाटील म्हणाले, की इंडिया आर्ट फेस्टिव्हल ही संकल्पना आम्ही एक सर्वसमावेशक व्यासपीठ म्हणून यशस्वीपणे राबवली आहे. कलाकारांना थेट प्रेक्षकांशी संवाद साधता आला असून, त्यांच्या कलाकृती थेट चित्रखरेदीदारांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. हा आमचा दुहेरी हेतू या माध्यमातून प्रत्यक्षात साकार झाला आहे.
मुंबई २०२६ आवृत्तीत मुंबई, दिल्ली, बंगळूर, हैदराबाद, उदयपूर, शांतिनिकेतन, गोवा, नागपूर आणि पुणे येथील कला दालनांसह सिंगापूर, दुबई आणि झ्युरिख (स्वित्झर्लंड) येथील आंतरराष्ट्रीय कला दालनांचा सहभाग पाहायला मिळाला.