शिवशाहीच्या १० दुकानांच्या खरेदीसाठी अल्प प्रतिसाद
अर्ज करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने विक्रीसाठी ३० दुकाने काढली असली तरी त्यापैकी १० दुकानांच्या खरेदीसाठी अल्प प्रतिसाद आहे. लिलावाच्या माध्यमातून या दुकानांची विक्री केली जाणार असून, त्यासाठी १८८ जणांनी नोंदणी केली आहे. मात्र १० दुकानांसाठी प्रत्येकी केवळ एक अर्ज आल्याने शिवशाहीला अर्ज करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आता १३ फेब्रुवारीपर्यंत लिलावासाठी अर्ज करता येणार आहे.
शिवशाही या सरकारी कंपनीचे मुंबईत मानखुर्द आणि शिवडी येथे व्यावसायिक गाळे आहेत. त्यांची ई-लिलावाच्या माध्यमातून विक्री केली जाणार आहे. या गाळ्यांची किंमत १५ ते २८ लाखांच्या घरात आहे. या गाळ्यांच्या विक्रीसाठी सुरू केलेल्या ई-लिलाव प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, १८८ जणांनी नोंदणी केली आहे. १६६ जणांनी आपली कागदपत्रे अपलोड केली आहेत. तसेच ७४ जणांनी अनामत रक्कम भरत आपला अर्ज अंतिम केला आहे. काही दुकानांसाठी मात्र कमी प्रतिसाद असल्याने अर्ज करण्याची मुदत वाढवली असल्याचे शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
