बेपत्ता ४ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू
सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू
बेपत्ता चार नगरसेवकांविरोधात ठाकरे गट आक्रमक
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : पक्षाचा आदेश न मानणाऱ्या ठाकरे गटातील त्या चार नगरसेवकांविरोधात शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. बेपत्ता चार नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख बाळा परब, गटनेते उमेश बोरगावकर आणि पक्ष प्रतोद संकेश भोईर यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे ११ नगरसेवक निवडून आले. मात्र, निवडून आल्यापासून कल्याणमधील मनसेतून ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावर निवडून आलेले नगरसेवक राहुल कोट आणि नगरसेविका स्वप्नाली केणे या नॉटरिचेबल आहेत, तर शिवसेना शिंदे गटातील ठाकरे गटातून निवडून आलेले मधुर म्हात्रे आणि कीर्ती ढोणे हे नगरसेवकदेखील बेपत्ता आहेत. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने त्यांना पक्षाच्या बैठकीला हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला आणि कोकण विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणीला हे चारही नगरसेवक गैरहजर राहिल्याने ठाकरे गटाने त्यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
कारवाई करणार
याबाबत आज कल्याणच्या शिवसेना शहर शाखेमध्ये नगरसेवक आणि शहरप्रमुख यांच्यासोबत बैठक झाली. जे चार नगरसेवक मशाल चिन्हावर निवडून आले आहेत, मात्र त्यांना व्हीप मान्य नाही, अशा चारही नगरसेवकांवर कारवाई करणार असून, या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख बाळा परब, केडीएमसीचे गटनेते उमेश बोरगावकर, पक्ष प्रतोद संकेश भोईर यांनी दिली.
