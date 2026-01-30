रोमँटिक मेसेज पाठवलयाने शिक्षक नोकरीस मुकला
रोमँटिक मेसेज पाठवलयाने शिक्षक नोकरीस मुकला
न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : व्हॉट्सॲपवर विद्यार्थिनींना रोमँटिक मेसेज पाठवणे एका शिक्षकाच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. संबंधित शाळेने प्रशिक्षणार्थी शिक्षकाचा सेवा समाप्तीचा घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. एखाद्या शिक्षकाचे वर्तन गंभीर चिंता निर्माण करणारे असते, त्या वेळी शाळा व्यवस्थापनाने शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोन स्वीकारणे योग्यच असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि रायगड जिल्ह्यातील एका शाळेत शिक्षकाच्या सेवा समाप्तीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला.
तिशीतील शिक्षकाने वयाच्या अंतरानंतरही विद्यार्थिनींशी अशा प्रकारे संपर्क साधणे ही कृतीच शाळा व्यवस्थापनाला त्या मेसेजची शहानिशा न करताच त्याची सेवा समाप्त करण्यासाठी पुरेशी असल्याचे निरीक्षणही न्या. सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने नोंदवले आणि शिक्षकाची सेवा समाप्तीच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याने मुंबई शाळा न्यायाधिकरणाच्या ऑगस्ट २०२४च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षकाची सेवा समाप्ती करण्याचा निर्णय न्यायाधिकरणाने योग्य ठरवून कायम ठेवला होता. याचिकाकर्त्याची सेवा सुरू ठेवू नये, हा निर्णय कामगिरीवर नसून वर्गाबाहेरील वर्तनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर आधारित असल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने त्याची सेवा समाप्तीचा निर्णय कायम ठेवताना नोंदवले होते.
...
युक्तिवाद फेटाळला
- याचिकाकर्ता हा व्हॉट्सॲपवर रोमँटिक मेसेजद्वारे विद्यार्थिनींच्या संपर्कात असल्याच्या तक्रारी पालकांनी शाळेकडे केल्या होत्या. हे प्रकरण उघडकीस आले त्याच दिवशी याचिकाकर्त्याने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना लेखी माफीनामा दिला होता. तो मागेही घेतला नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
- याचिकाकर्त्याचा प्रशिक्षणार्थी कालावधी फेब्रुवारी २०२३मध्ये संपल्याने याचिकाकर्ता कायमस्वरूपी कर्मचारी झाला होता. त्यामुळेच त्याची सेवा केवळ पूर्ण चौकशीनंतरच समाप्त केली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता.
- न्यायालयाने मात्र त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच व्यवस्थापनाला अशा प्रकरणांत शून्य सहिष्णुता धोरण स्वीकारण्याचा अधिकार असून, याचिकाकर्त्याचे वर्तन समाधानकारक नाही तसेच वाजवी मत बनवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावे असल्याचेही न्यायालयाने शाळेचा निर्णय योग्य ठरवताना स्पष्ट केले.
