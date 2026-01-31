ठाण्यात भक्तीचा महाकुंभ
ठाण्यात भक्तीचा महाकुंभ
बाळकुम येथे ''त्रिमंदिरा''चा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा
ठाणे, ता. ३१ (बातमीदार): ठाणे शहराच्या आध्यात्मिक वैभवात एका सुवर्ण अध्यायाची भर पडली आहे. बाळकुम, साकेत रोड येथे उभारलेल्या भव्य ‘त्रिमंदिरा’चा त्रिदिवसीय प्राणप्रतिष्ठा सोहळा ३० जानेवारीपासून मोठ्या उत्साहात सुरू झाला आहे. एकाच छताखाली जैन, शैव आणि वैष्णव परंपरांच्या देवतांचे दर्शन घडवणारे हे मंदिर सामाजिक सलोखा आणि आध्यात्मिक एकतेचे नवीन केंद्र ठरत आहे.
महावीर जैन ट्रस्ट, दादा भगवान फाउंडेशन आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या सहकार्यातून हे मंदिर साकारले आहे. साडेतीन वर्षांपूर्वी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते या मंदिराचे भूमिपूजन झाले होते. या मंदिराचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच व्यासपीठावर श्री सिमंधर स्वामी, भगवान शिव आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्यासह इतर २५ देवतांची स्थापना करण्यात आली आहे. परमपूज्य दीपक भाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विविध जैन भिक्षू व धार्मिक नेत्यांच्या उपस्थितीत मूर्तींचा जलाभिषेक व प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. उद्घाटन सोहळ्याला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, महावीर जैन ट्रस्टचे अध्यक्ष अजय आशर, विश्वस्त दीपक भेडा, सचिन मिराणी आणि जितेंद्र मेहता यांसह हजारो भाविक उपस्थित होते.
उद्घाटनप्रसंगी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, ठाणे शहर नेहमीच विविधतेला जपणारं शहर राहिलं आहे. हे त्रिमंदिर केवळ प्रार्थनास्थळ नसून संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अभिमानास्पद आणि सामाजिक ऐक्य दृढ करणारे ऊर्जाकेंद्र आहे, तर आशर ग्रुपचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महावीर जैन ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त अजय आशर यांनी सांगितले की, ठाणेकरांसाठी आजचा दिवस अभिमानास्पद आहे. त्रिमंदिराच्या उभारणीमुळे ठाणे शहराचा लौकिक वाढला आहे. हे भव्य आणि दिव्य त्रिमंदिर, सर्वसमावेशक मंदिर, रेकॉर्ड वेळेत बांधले गेले.
भक्तीचा जागर
साकेत बालकुम रोडवरील या भव्य त्रिमंदिराचा भूमिपूजन समारंभ साडेतीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते झाला होता. संगमरवरी बांधलेल्या या सर्वव्यापी त्रिमंदिरात जैन तीर्थंकर आणि हिंदू देवतांच्या मूर्ती आहेत. तीन दिवसांच्या समारंभात पारंपारिक विधी, पवित्र अभिषेक, आध्यात्मिक प्रवचने आणि भक्तीपर चर्चा आयोजित केले असून विविध धर्मांचे भाविक मोठ्या संख्येने येथे गर्दी करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. १ फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या सोहळ्यात प्रवचने, भजन आणि आध्यात्मिक चर्चांच्या माध्यमातून भक्तीचा जागर सुरू राहणार आहे.
या मुख्य देवतांची प्रतिष्ठापना
भव्य त्रिमंदिरात प्रमुख देवतांच्या मूर्तींचे दर्शन भाविकांना एकाच वेळी घेता येईल.
जैन तीर्थंकर: श्री सिमंधर स्वामी, श्री ऋषभदेव, श्री पार्श्वनाथ, श्री महावीर भगवान.
हिंदू देवता: श्री तिरुपती बालाजी, श्री गणेश, हनुमानजी, भगवान शिव.
देवी माता: श्री तुळजाभवानी, श्री अंबेमाता, श्री पद्मावती, श्री भद्रकाली, श्री चक्रेश्वरी.
इतर: भगवान श्रीकृष्ण, श्रीनाथजी आणि साईबाबा.