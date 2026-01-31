फलाटावरून लॅपटॉप बॅग चोरीस
ठाणे : ठाणे रेल्वे स्थानकावर फलाटावर ठेवलेली लॅपटॉप बॅग चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ३०) पहाटे घडली. भांडुप येथील ऋतिक प्रकाश बगाड (२४) हे कणकवलीहून जनशताब्दी एक्स्प्रेसने ठाण्यात आल्यानंतर लोकल पकडण्यासाठी फलाट क्रमांक ४ वर थांबले होते. लोकल आल्यावर त्यामध्ये बसताना त्यांची लॅपटॉप बॅग फलाटावरच राहिली. लोकल सुरू झाल्याचे लक्षात येताच ते पुढील स्थानकावर उतरून परत ठाण्यात आले; मात्र बॅग सापडली नाही. बॅगेत लॅपटॉप व इतर साहित्य असून, अंदाजे ७० हजारांचा ऐवज असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. या प्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, पुढील तपास सुरू आहे.
१८ हजारांचा मोबाईल चोरीला
ठाणे : ठाणे रेल्वे स्थानकावरील फलाट क्रमांक ६ वर लोकलमधून उतरताना वाशिंद येथील जितेंद्र गारे (२५) यांचा प्रवाशांच्या गर्दीचा फायदा घेऊन चोरट्याने मोबाईल फोन लांबवला. ही घटना २५ जानेवारीला दुपारी घडली. याप्रकरणी ठाणे रेल्वे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चोरीला गेलेल्या मोबाईलची किंमत १८ हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
ट्रेलरची कारला धडक
ठाणे : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील आनंदनगर नाका परिसरात ट्रेलरने कारला धडक दिल्याने त्या कारचे नुकसान झाल्याची घटना २८ जानेवारी रोजी पहाटे घडली. या अपघातानंतर ट्रेलरचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. याप्रकरणी मिरा रोड येथे राहणारे तक्रारदार मोहम्मद जाबिर सय्यद ( ३९) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार कोपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या अपघातात कारच्या मागील दरवाजाच्या पॅनेलचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
