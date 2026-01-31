नवनिर्वाचित नगरसेवकांची पालिका अधिकाऱ्यांशी भेट
नवनिर्वाचित नगरसेवकांची पालिका अधिकाऱ्यांशी भेट
वाहतूक कोंडी व पर्यायी मार्गांसंदर्भात चर्चा
विरार, ता. ३१ (बातमीदार) : विरार पश्चिमच्या नारिंगी येथील रेल्वे पूल लवकरात लवकर वाहतुकीस खुला करण्यासह सुरू असलेल्या इतर कामांचा आढावा घेण्यासाठी महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी भेट घेतली आहे. या बैठकीत नगरसेवक अजीव पाटील, प्रफुल्ल साने तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
रेल्वे पूल रखडल्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या अडचणी, वाहतूक कोंडी आणि इतर पर्यायी मार्गांवरील ताण याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कामाच्या सद्यस्थितीची माहिती देत उर्वरित कामे लवकर पूर्ण करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. पुलाशी संबंधित रस्ते, गटारे, पथदिवे आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवरही लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणारा त्रास लक्षात घेता नारिंगी येथील रेल्वे पूल तातडीने सुरू करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशी मागणी यावेळी नगरसेवकांनी केली आहे.
