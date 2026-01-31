ओंदे येथील विठ्ठल-रखुमाई पालखी सोहळ्याची सांगता
विक्रमगड, ता. ३१ (बातमीदार) : ओंदे येथील विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात गुरुवर्य कै. ह.भ.प. भागवत महाराज (नेहरोली) यांच्या प्रेरणेने यंदाही भव्य विठ्ठल-रखुमाई पालखी सोहळा उत्साहात पार पडला. या सोहळ्याला यंदा ५६ वर्षे पूर्ण झाले. दोन दिवस चाललेल्या या धार्मिक उत्सवात भजन, पूजन, कीर्तन, काल्याचे कीर्तन, नामस्मरण, भंडारा तसेच पालखी मिरवणूक आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
सोहळ्याची सुरुवात गुरुवारी (ता. २९) पहाटे ७ वाजता श्रींच्या मंगलस्नानाने झाली. त्यानंतर सकाळी ७.३० वाजता आरती पार पडली. सकाळी ८ ते १० या वेळेत महापूजा व अभिषेक करण्यात आला. तर रात्री ९.३० वाजता ह.भ.प. आरतीताई शिंगोले यांचे कीर्तन झाले. त्यानंतर रात्री ११ वाजता जागर भजन झाले. दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी (ता. ३०) पहाटे ५ वाजता काकड भजन झाले. तर सकाळी ९ वाजता ह.भ.प. हरीचंद्र कुवरा महाराज यांचे काल्याचे कीर्तन झाले. त्यानंतर दुपारी १२ वाजता भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. या दोन दिवसांच्या चैतन्यमय सोहळ्यास पंचक्रोशीतील हजारो भाविकांनी उपस्थित राहून भजन, कीर्तन, अभिषेक व महाप्रसादाचा लाभ घेतला. धार्मिक वातावरणात पार पडलेल्या या पालखी सोहळ्याने ओंदे परिसर भक्तिमय झाला होता.