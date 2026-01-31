एल्फिन्स्टन पूल बधितांना मिळणार घरांचा ताबा
‘एल्फिन्स्टन’बाधितांना मिळणार घरांचा ताबा
वाढीव क्षेत्रफळाचे पैसे भरण्याबाबत रहिवाशांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : एल्फिन्स्टन पुलामुळे बाधित होणाऱ्या लक्ष्मी निवास आणि हाजी नुरानी चाळीतील रहिवाशांना लवकरच घराचा ताबा मिळणार आहे. एमएमआरडीएने संबंधित रहिवाशांसाठी म्हाडाकडून घरे घेतली असून, त्याचा ताबाही मिळाला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएने घरे देण्याच्या हलचाली सुरू केल्या असून, संबंधित रहिवाशांना पत्र पाठवत वाढीव क्षेत्रफळाचे पैसे भरण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यामुळे घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एल्फिन्स्टनवासीयांना घराचा ताबा मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एमएमआरडीए एल्फिन्स्टन पुलाच्या जागेवर दुमजली पूल उभारला जाणार आहे. त्यामुळे हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन इमारती बाधित होत आहेत. लक्ष्मी निवासमध्ये ६०, तर हाजी नुरानीमध्ये २३ रहिवासी आहेत. त्यांना दादर, प्रभादेवी, वडाळा, लोअर परळ या भागातील म्हाडाची ८३ घरे मालकी तत्त्वावर दिली जाणार होती; मात्र काही रहिवाशांनी आर्थिक पर्याय स्वीकाल्याने ७८ रहिवाशांना घरे दिली जाणार आहेत. ही घरे म्हाडाने एमएमआरडीएला सुपूर्द केली आहेत; मात्र काही घरे क्षेत्रफळाने मोठी असल्याने फरकाची रक्कम रहिवाशांना भरावी लागणार आहे. त्याबाबतचे पत्र एमएमआरडीएने रहिवाशांना पाठवल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. दरम्यान, हाजी नुराजी चाळीतील १०-११ रहिवाशांना वडाळा, अँटॉप हिल येथील घरे पसंत न पडल्याने ती बदलून मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
एमएमआरडीएने आम्हाला पत्र पाठवत वाढीव क्षेत्रफळाचे पैसे भरण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे घराचा ताबा लवकरच मिळणार असल्याचे दिसते.
- शाम डोईजडे, रहिवासी, लक्ष्मी निवास चाळ
आमच्यापैकी जवळपास १०-११ राहिवाशांना अँटॉप हिल, वडाळा परिसरातील घरे दिली आहेत, मात्र ती पसंत नसल्याने आम्ही गृहनिर्माण सचिव असीम गुप्ता यांची भेट घेतली.
- मुनाफ ठाकूर, रहिवासी, हाजी नुरानी चाळ
