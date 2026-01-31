भारती एअरटेलच्या ग्राहकांसाठी डिजीटल काम सहजशक्य
भारती एअरटेलच्या ग्राहकांसाठी डिजिटल काम सहजशक्य
अडोबसोबत ऐतिहासिक करार
मुंबई, ता. ३१ : दूरसंचार सेवा पुरवठादार भारती एअरटेलने आपल्या ग्राहकांसाठी अडोब एक्स्प्रेस हे अत्याधुनिक ॲप उपलब्ध केले आहे. या ॲप्लिकेशनच्या मदतीने समाजमाध्यमांशी संबंधित वा अन्य कोणतेही डिजिटल काम करणे सहजशक्य होईल.
भारती एअरटेल आणि अडोब यांच्यात पहिल्यांदाच या विषयासंदर्भातील ऐतिहासिक करार झाला आहे. या भागीदारीतून एअरटेलच्या सर्व ग्राहकांना अडोब एक्स्प्रेस प्रीमियमची सुविधा मोफत उपलब्ध होणार आहे. याद्वारे एअरटेलचे ग्राहक, सोशल मीडिया पोस्ट, मार्केटिंग संबंधित डिजिटल काम, छोटे व्हिडिओ आणि इतर कोणतेही डिझाइन अत्यंत कमी श्रमात करू शकतील. या ॲप्लिकेशच्या मदतीने होणारी सर्व कामे उच्च दर्जाची असतील. या ॲप्लिकेशनच्या सबस्क्रिप्शनची मूळ किंमत चार हजार रुपये आहे. मात्र, एअरटेलच्या ग्राहकांसाठी प्रीमियम सबस्क्रिप्शन वर्षभरासाठी मोफत असेल. डिझायनिंगचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या ग्राहकांनाही आपल्या कल्पकतेच्या बळावर विविध सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेमुळे व्यावसायिक दर्जाचे कंटेट तयार करता येईल, असे भारती एअरटेलच्या कनेक्टेड होम्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मार्केटिंग संचालक सिद्धार्थ शर्मा यांनी सांगितले.
निर्मिती क्षेत्राला चालना!
स्वतःचा पहिल्यांदाच रिझ्युम बनवणारा विद्यार्थी असो वा आपल्या व्यवसायाचे पोस्टर डिझाइन करणारा छोटा उद्योजक किंवा फॉलोअर्ससाठी व्हिडिओ एडीट करणारा एखादा क्रिएटर, या एअरटेलच्या सर्व ग्राहकांना स्वतःच्या अभिव्यक्तीसाठी आवश्यक साधने पुरवणे हा आमचा उद्देश आहे, असेही शर्मा म्हणाले. तर या उपक्रमामुळे देशातील गतिमान क्रिएटर इकॉनॉमीला (निर्मिती क्षेत्राला) मोठी चालना मिळेल. लोकांना आपले करिअर घडवण्यासाठी, स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी किंवा आपल्या आवडीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी उच्च दर्जाचे कंटेंट आता सहजरित्या तयार करता येईल, असे अडोब डिजिटल मीडिया विभागाचे अध्यक्ष डेव्हिड वाधवानी म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.