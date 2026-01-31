भाजप आणि बहुजन मध्ये नगरसेवक अपात्रतेची लढाई
भाजप-बविआमध्ये अपात्रतेची लढाई
नगरसेवकांनी प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविल्याचा एकमेकांचा आरोप
विरार, ता. ३१ (बातमीदार ) ः वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता बहुजन विकास आघाडी आणि भाजपमध्ये नगरसेवक अपात्रतेची लढाई चांलीच रंगली आहे. भाजपने बहुजनच्या १६ नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर बहुजन विकास आघाडीने भाजपच्या २३ नगरसेवकांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता वसई -विरारमधील ही लढाई न्यायालयात गेली आहे. त्यामुळे दोन्ही अर्जांवर न्यायालयात ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या ४३ नगरसेवकांपैकी २३ नगरसेवकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये गंभीर कायदेशीर दोष आढळले आहेत, असा आरोप ॲड. प्रवीण पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी याबाबत वसई दिवाणी न्यायालयात रिट दाखल केले आहे,
तर बहुजन विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी माहिती लपवून ठेवल्याप्रकरणी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपचे नितीन ठाकूर यांच्यासह इतर अर्जदारांनी वसईच्या दिवाणी न्यायालयात दाखल केली आहे. बविआने मित्रपक्षांसोबत ७१ जागा जिंकत बहुमत मिळवले आहे. यातील १६ नगरसेवकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माहिती लपवल्याची माहिती भाजपचे पराभूत उमेदवार नितीन ठाकूर यांनी उजेडात आणली आहे. या माहितीच्या आधारे त्यांनी वसईतील न्यायालयात रिट दाखल केली आहे.
