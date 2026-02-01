उपद्रवी पक्ष्यांना राखणदाराचा धाक
उपद्रवी पक्ष्यांना राखणदाराचा धाक
पिकांच्या संरक्षणासाठी बुजगावण्याचा आधार
विक्रमगड, ता. १ (बातमीदार)ः रब्बी हंगामात भाजीपाला पिकांवर उपद्रवी पक्ष्यांचा मोठा प्रादुर्भाव वाढला आहे. पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी पारंपरिक तसेच विविध नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांबरोबर बुजगावणी, झाडांना बांधलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा आधार घेत आहेत.
विक्रमगड तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांनी काकडी, चवळी, वांगी, कलिंगड भाजीपाला पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली आहे. सध्या ही पिके जोमात वाढून फळधारणेच्या टप्प्यात आहेत. मात्र, पक्ष्यांकडून पिकांवर हल्ले होत असून, चोचीने फळे टोचून त्यांची नासधूस केली जात आहे. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे पिकांच्या रक्षणासाठी बुजगावणी उभी करून पक्ष्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही ठिकाणी झाडांना किंवा बांधांवर प्लॅस्टिकच्या पिशव्या बांधून पक्ष्यांना घाबरवण्याचे उपाय केले जात आहेत.
--------------------------------
अतिरिक्त मेहनत
ग्रामीण भागात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत शेतकरी पिकांवर लक्ष ठेवताना दिसत आहेत. विशेषतः फळधारणेच्या काळात पिकांची राखण करणे गरजेचे ठरत आहे. त्यामुळे शेतीकामाबरोबरच पिकांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त मेहनत घ्यावी लागत आहे.
भाजीपाला अनेक शेतकऱ्यांसाठी वर्षभरातील महत्त्वाचे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन आहे. बाजारपेठेत योग्य दर मिळाल्यास या पिकांमधून चांगला नफा मिळतो. त्यामुळे पिकांचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक बनले आहे.
----------------------------
भाजीपाला पिकांमध्ये फळधारणेच्या काळात उपद्रवी पक्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात. कोवळ्या फळांची नासधूस होते. त्यामुळे पिकांची राखण करणे भाग पडते. रात्रीच्या सुमारास संरक्षण व्हावे, म्हणून बुजगावणी हा उपाय करावा लागत आहे.
- सोपान दिघे, शेतकरी, विक्रमगड
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.