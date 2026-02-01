वेतन वाढीसाठी कामबंद आंदोलन
वेतन वाढीसाठी कामबंद आंदोलन
बोईसर, ता.३१ (वार्ताहर)ः तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील स्पेक्ट्रोकेम प्रा.लि.कंपनीतील कामगारांनी वेतनवाढ, इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात १२९ कायमस्वरूपी व ७० कंत्राटी कामगार सहभागी झाले आहेत.
एप्रिल २०२४ मध्ये व्यवस्थापनाकडे मागण्यांचे सनद सादर करण्यात आले होते. मात्र, २२ महिन्यांपासून वेतनवाढीचा प्रश्न प्रलंबित असून त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कायम व कंत्राटी कामगारांमधील वेतनातील तफावत, किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी, बोनस व इतर कायदेशीर लाभ, तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही कामगारांच्या मागण्या असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी सोमवारी (ता.२) कामगार विभागात बैठक होणार असूव आहे. पण कामगार संघटनेने तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़आमच्या मागण्यांसाठी चार दिवसांपासून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. आम्हाला न्याय मिळत नाही, तेव्हापर्यंत आंदोलन राहिल.
- भावेश दिवेकर, उपाध्यक्ष, भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ महासंघ उपाध्यक्ष
