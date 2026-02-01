जानेवारीत पाणीटंचाईची चाहूल
फेब्रुवारीत पाणीटंचाईची चाहूल
मोखाडा नगर पंचायत हद्दीतील विहिरीने तळ गाठला
भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा, ता. १ ः मोखाडा नगर पंचायत हद्दीतील तेलीपाडा येथील विहिरीने तळ गाठल्याने नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. रात्री उशिरापर्यंत पाणी भरण्यासाठी महिलांना जागता पहारा द्यावा लागत असल्याने जिल्ह्याला फेब्रुवारीतच भीषण पाणीटंचाईची चाहूल लागली आहे.
मोखाडा नगर पंचायत क्षेत्रातील मोखाडा-खोडाळा-विहीगाव राज्यमार्गालगत २०० लोकवस्ती असलेली तेलीपाडा गाव आहे. या गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीने तळ गाठला आहे. गावातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी रात्री जागता पहारा करावा लागत होता. त्यामुळे नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी परवडीमुळे नगर पंचायतीने टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे, पण या प्रकाराने मोखाडा परिसरात उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाईची चाहूल लागली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मोखाडा नगर पंचायत क्षेत्राची नळपाणी योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, पण एकीकडे उन्हाची तीव्रता वाढत असताना दुसरीकडे लवकरच भीषण पाणीटंचाईचे सावट तेलीपाडा येथील पाणीटंचाईमुळे समोर आले आहे.
ः------------------------------------------
‘जलजीवन मिशन’ची कामे रखडली
मोखाड्यात ३४ गावपाड्यांना पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागल्या होत्या. शासनाने १२ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला होता. तालुक्यात जलजीवन मिशनची अनेक कामे निधीअभावी रखडलेली आहेत. गावपाड्यात, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने बांधलेल्या पाण्याच्या टाक्यांमधून विहिरीत पाणी सोडून पाणीटंचाईला आळा घातल्याचा केविलवाणा प्रयत्न गेल्या वर्षी स्थानिक प्रशासनाने केला होता.
--------------------
दीड कोटींचा खर्च
मोखाडा पंचायत समिती प्रशासनाने संभाव्य ७४ टंचाईग्रस्त गावपाड्यांचा कृती आराखडा वरिष्ठ कार्यालयाला दिला आहे. त्यामध्ये नवीन इंधन विहिरी बांधणे, विहीर खोलीकरण, गाळ काढणे यासह टॅकर, बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी दीड कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
-------------------------
सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायतीमधील जोगलवाडी भागातील तीन पाड्यांमध्ये नळजोडणीची कामे झाली आहेत. मात्र, उर्वरीत नऊ गावपाड्यांना काही ठिकाणी टॅंकरद्वारे, तर काही गावांत जीवन प्राधिकरणाने बांधलेल्या पाण्याच्या टाकीतून पाणी दिले जाते.
- एकनाथ झुगरे, माजी उपसभापती, सायदे
