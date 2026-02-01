मराठीचा मुद्दा तापणार
मराठीचा मुद्दा तापणार
अमराठी महापौर दिल्याने मंगळवारी मोर्चा
भाईंदर, ता. १ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजपने अमराठी उमेदवार दिल्याचा निषेध म्हणून मराठी एकीकरण समिती, मनसे ३ फेब्रुवारीला मोर्चा काढणार आहे. त्यामुळे मराठीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
मिरा-भाईंदरचे महापौरपद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाले आहे. या पदावर मराठी व्यक्ती बसवण्याची मागणी मराठी एकीकरण समिती व मनसेकडून करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री, भाजप प्रदेशाध्यक्षांना पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, पण ३० जानेवारीला भाजपकडून माजी महापौर डिंपल मेहता यांना उमेदवारी देण्यात आली. महापालिका निवडणुकीत अनेक स्थानिक आगरी, कोळी महिला निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने अमराठी महिला उमेदवाराला महापौरपदाची संधी दिली आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येणार असून, ३ फेब्रुवारीला मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती मराठी एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख, मनसेचे शहर अध्यक्ष संदीप राणे यांनी दिली.
-------------------------------
डिंपल मेहता यांचे कुटुंब गेल्या ७० वर्षांपासून मुंबईत राहत आहे. आपण स्वतः ४८ वर्षे मिरा-भाईंदरमध्ये राहत आहोत. डिंपल मेहता यांनी महापौर असताना मराठी माणसांशी संबंधित अनेक कामे केली आहेत. त्यामुळे हा केवळ राजकीय विरोध आहे.
- नरेंद्र मेहता, आमदार, भाजप
