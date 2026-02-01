वाहतूक कोंडी नियंत्रणावर उपाययोजना करणार
वाहतूक कोंडी नियंत्रणावर उपाययोजना करणार
जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांचे प्रतिपादन
ठाणे शहर, ता. १ (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा वाहतूक शाखा, शिक्षण विभाग आणि इतर संबंधित विभागाच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडी सोडवण्याबाबत काम केले जात आहे. ड्रोन, सिग्नलसह इतर कोणत्या माध्यमातून वाहतूक कोंडी कमी होईल, यावर नियोजन करण्याचे काम सुरू आहे. जिथे वाहतुकीचे नियम मोडले जाणार नाहीत, असे चौक तयार केले जाणार आहेत. यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ जिल्ह्यातील जनतेला केले आहे. त्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता. ३१) साकेत येथील पोलिस क्रीडा संकुल मैदानात रस्ता सुरक्षा अभियानाचा समारोप झाला, त्या वेळी ते बोलत होते.
ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या निर्देशानुसार वाहतूक उपआयुक्त पंकज शिरसाट यांच्या मागदर्शनाखाली ठाणे शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६ च्या समारोपाचा कार्यक्रम (ता. ३१) साकेत येथील पोलिस क्रीडा संकुल मैदानात पार पडला. त्या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी वाहतूक नियमांविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. वाहन चालविताना हेल्मेट व सीट बेल्टचा वापर, लेनची शिस्त पाळणे, वेगमर्यादा आणि मोबाईलचा वापर टाळणे, वाहतूक सिग्नलचे पालन, मद्यपान करून वाहन न चालवणे, झेब्रा क्रॉसिंगवर गाडी न थांबवणे त्याचबरोबर आवश्यक कागदपत्रे बाळगणे यासारखे नियम पाळले, तर बहुतांश अपघात कमी होतील, असे त्यांनी सांगितले. ठाणे शहराची लोकसंख्या १७ लाखांच्या आसपास असून, वाहनांची संख्या १५ लाखांवर आहे. १७ लाखांच्या लोकसंख्येतून लहान मुले आणि वयस्कर व्यक्ती वजा केल्यास, एका कुटुंबात तीन ते चार वाहनांचे प्रमाण असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. पालकांनी पाल्यासमोर वाहतूक नियम मोडण्याचा प्रयत्न करू नये, तसे केल्यास त्याचे अनुकरण पाल्य करू शकतात. त्यामुळे त्यांची शिस्त बिघडवू नये, असेदेखील जिल्हाधिकारी पांचाळ म्हणाले. या वेळी ठाणे वाहतूक शाखेने आयोजित केलेल्या आरएसपीच्या विद्यार्थ्यानी आपल्या शिस्तबद्ध संचलनातून वाहतूक नियमांची जनजागृती करण्यात आल्याचे त्यांनी कौतुक केले.
चौकट
अपघातात युद्धापेक्षा जास्त हानी
रस्ते अपघातामध्ये होणारी जीवितहानी एखाद्या युद्धात होणाऱ्या हानीपेक्षाही खूप मोठी आहे. युद्धातली हानी टाळता येऊ शकत नाही, मात्र रस्ते अपघातातील हानी टाळता येणं शक्य आहे. त्यामुळे आपण रस्ता सुरक्षिततेबाबत विशेष काळजी घेतली गेली पाहिजे. रस्त्यावर पहिला अधिकार पादचारी नागकिरांचा असल्याने त्यांची काळजी घेणे हे वाहनचालकाचे काम आहे, असे मत सहपोलिस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी मांडले. या मोहिमेत ठाणे पोलिस आयुक्तालयातील १२० शाळांनी सहभाग घेतला. संचलन आणि बॅण्ड स्पर्धेतील विजेत्या शाळा व आरएसपी शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि पोलिस सहआयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन सन्मान करण्यात आला. या वेळी रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजक वाहतूक शाखेचे उपआयुक्त पंकज शिरसाट यांनी तीन दिवस झालेल्या कार्यक्रमाची माहिती देत सर्व मान्यवरांचे आभार मानले.
