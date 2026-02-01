बांधकाम कचर्याचा प्रश्न गंभीर
बांधकाम कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर
राडारोड्याची ‘खुले’आम वाहतूक; प्रदूषणात वाढ, कारवाई नाममात्र
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : ठाणे शहरात वाढते बांधकाम, त्यातून निर्माण होणारा कचरा आणि हवेचे वाढते प्रदूषण यावर नियंत्रणासाठी महापालिकेने विविध उपाययोजना केल्याचा दावा केला जात असला, तरी महापालिकेच्याच अनुपालन अहवालातून कारवाईच्या प्रभावीतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत टारपोलिनशिवाय (अच्छादन) कचरा वाहतूक करणारी तब्बल ७० हजार ८६५ वाहने आढळून आली. याच कालावधीत २५,९३१ बेकायदा बांधकामही नोंदवण्यात आले आहेत; मात्र या सर्व नियमभंगांवर केवळ १० लाख १८ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईसह ठाण्यात प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, यासंदर्भात न्यायालानेही महापालिकांचे कान धरले आहेत. मात्र, तरीही ठाण्यात सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. नवीन गृहसंकुलांसह पुनर्विकासाची सुमारे ४०० बांधकामे शहरात सुरू असून, त्यामुळे प्रदूषणामध्ये भर पडत असल्याचे समोर आले आहे. बांधकामातून निर्माण होणारे धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेकडून अनेक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. नियमभंग करणाऱ्या बांधकाम विकासकांना नोटिसा पाठवून दंड आकारण्यात येत आहे, तर बांधकाम राडारोडा खुलेआम घेऊन जाणाऱ्या वाहनांवरही कारवाई केली जात आहे.
महापालिकेकडे सध्या ३०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा बांधकाम कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान ४० हजार ७०४ टन कचरा संकलित करण्यात आला असून, ३८ हजार ७६२ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आल्याची नोंद पालिकेकडे आहे. त्यातून १० हजार ९०४ टन साहित्याची विक्रीही करण्यात आली. प्रदूषण टाळण्यासाठी सर्व खबरदारी घेण्यात येत असली तरी प्रत्यक्ष शहरातील परिस्थिती वेगळीच असल्याचे चित्र खुद्द पालिकेच्याच अहवालातून समोर आली आहे.
पालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिलेल्या अहवालानुसार बांधकाम राडारोड्याची बंदिस्त वाहतूक करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. तरीही गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत टारपोलिनशिवाय कचरा वाहतूक करणारी तब्बल ७० हजार ८६५ वाहने आढळून आली आहेत या वाहनांसह बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांकडून सुमारे १० लाख १८ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, तर यावर्षी १५ जानेवारी २०२६ या १५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये ५२१ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ११८ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करत एक लाख तीन हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
दंडात्मक तरतूद
वाढता कचरा प्रश्न आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी ठाणे महापालिकेने २०२३ मध्ये दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली होती. अस्वच्छता करणाऱ्यांना दंड आकारण्याची तरतूद यात होती. नियमावलीत बांधकाम कचऱ्याचाही समावेश केला होता. त्यानुसार बांधकाम राडारोडा टाकणाऱ्यांना प्रतिटन पाच हजार ते २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद केली होती.
दंडाची तरतूद खालीलप्रमाणे-
बांधकाम कचऱ्याची विनाअच्छादन वाहतूक करणे- ५,००० रुपये
बांधकाम साहित्य टाकून धूळ प्रदूषण करणे- ५,००० रुपये
बांधकाम ठिकाणी धूळ प्रदूषण करणे- २५,००० रुपये
बांधकाम कचऱ्याची नियमबाह्य साठवणूक - ५,००० रुपये
वर्गीकरण न करता इतर कचऱ्यामध्ये मिसळणे- १०,००० रुपये
राडारोडा वनजमीन, कांदळवने, नदी- नाल्यात टाकणे- २०,००० रुपये
नियमानुसार वेळेत नियोजित ठिकाणी विल्हेवाट न लावणे- २०,०००रुपये
बांधकाम साहित्याची नियमानुसार वाहतूक न करणे- १०,००० रुपये
दंडाचा धाक पोकळ
हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी ३५० विकसकांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. तसेच, विकासकामांना परवानगी देताना प्रदूषण रोखण्यासाठी अटी घालण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, दंडाचा धाक विकसकांकडून कचऱ्याच्या पेटीत टाकला जात असून, शहरात प्रदूषण वाढत असल्याचे समोर आले आहे.
कांदळवन भागात भराव
कांदळवन परिसरात बेकायदेशीर बांधकाम कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी दक्षता पथके व तपासणी नाके उभारण्यात आल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे. तरीही नियमभंगाची संख्या पाहता, ही यंत्रणा अपुरी ठरत असल्याचे दिसून येते.
