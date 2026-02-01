उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेसतर्फे संत रोहिदास महाराज जयंती उत्साहात साजरी
उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेसतर्फे संत रोहिदास महाराज जयंती उत्साहात साजरी
घाटकोपर, ता. १ (बातमीदार) : उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने खासदार व मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच मुंबई काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष सुभाष भालेराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज (ता. १) संत रोहिदास महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.
या निमित्ताने सेल कॉलनी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून भव्य मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ही मिरवणूक आदर्श नगर, ठाक्कर बाप्पा कॉलनी, कुर्ला सिग्नल मार्गे जात श्री संत रोहिदास महाराज चौक येथे सांगता झाली. जयंती उत्सवात संगीता सुभाष भालेराव, रवींद्र कुरडिया, बाबासाहेब कांबळे, गौतम पायकराव, सनी कांबळे, सुरेश येडे यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच श्री संत रोहिदास महाराज उत्सव समितीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी संत रोहिदास महाराजांच्या विचारांना उजाळा देत सामाजिक समता, बंधुता व एकतेचा संदेश देण्यात आला. उपस्थित मान्यवरांनी संत रोहिदास महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
