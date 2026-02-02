एरंजाड परिसर विकासापासून वंचित
बदलापूर, ता. २ (बातमीदार) : शहरातील पालिका प्रभाग क्रमांक २ मधील एरंजाड, मोहपाडा, चिकनपाडा व सोनिवली हा परिसर पालिका हद्दीत असूनही तीन दशकांपासून विकासापासून वंचित राहिल्याची खंत व नाराजी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीचे बळ एरंजाडकर ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने बदलापूर नगरपालिकेकडे निवेदन देण्यात आले आहे. एरंजाड परिसरात अंदाजे २५ एकर शासकीय जागा सध्या मोकळी आहे. या जागेवर नियोजनबद्ध विकासकामे तातडीने हाती घ्यावीत, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
बदलापूर नगर परिषद हद्दीतील या परिसरात सध्या लाखोंच्या संख्येने लोकवस्ती असून मोठ्या प्रमाणात नव्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. लोकसंख्या सातत्याने वाढत असतानाही अपेक्षित शहरीकरण व विकास झाला नाही. प्रशासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांपासून हा परिसर आजही वंचित राहिला आहे. दहा वर्षांनंतर झालेल्या पालिका निवडणुकीनंतर आता सत्ताधाऱ्यांनी या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. परिसरात खेळाचे मैदान, उद्यान, सामाजिक सभागृह, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय, व्यायामशाळा; तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा केंद्र अशा मूलभूत सोयी अद्याप उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना दैनंदिन जीवनात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे.
विकास आराखडा सादर
ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार २५ एकर शासकीय जागेवर विकास आराखडा सादर केला आहे. त्यानुसार पाच एकर जागेवर भव्य खेळाचे मैदान, पाच एकरवर सुंदर उद्यान, तीन एकरवर दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, तीन एकरवर सर्व सुविधायुक्त रुग्णालय, तीन एकरवर प्रशस्त सामाजिक सभागृह उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. उर्वरित सहा एकर जागेवर लहान मुलांसाठी खेळाचे मैदान आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा केंद्र उभारण्याचे नियोजन केले आहे. सध्या केवळ पाच एकर जागेवर लोकवस्ती असून, उर्वरित जागा रिकामी आहे. या विकासकामांमुळे परिसरातील मुलांना खेळासाठी सुरक्षित जागा, नागरिकांना सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सभागृह, आरोग्य सेवांसाठी रुग्णालय आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळ्याच्या सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
व्यायामशाळेच्या नूतनीकरणाची मागणी
एरंजाड परिसरात २५ वर्षांपूर्वी बांधलेली व्यायामशाळा सध्या नादुरुस्त व धोकादायक अवस्थेत असून ती वापरात नाही. त्यामुळे ही व्यायामशाळा पाडून त्या ठिकाणी तळमजल्यासह दोन मजली नवीन इमारत उभारून साहित्यगृह व नागरिकांसाठी सुविधा केंद्र सुरू करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तलाव सुशोभीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर
एरंजाड येथील एकमेव सार्वजनिक व नैसर्गिक पाण्याचा स्रोत असलेल्या तलावाच्या सुशोभीकरणाचा प्रश्नही अद्याप प्रलंबित आहे. अमृत-२ योजनेतून तलाव सुशोभीकरणाची घोषणा होऊनही प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बदलापूर परिसरातील सहा तलावांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाला असताना एरंजाड तलाव वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात जाण्याची भीती आहे. हा तलाव वाचवून त्याचा परिसर विकसित करण्यात यावा, अशी मागणी एकीचे बळ एरंजाडकर ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष दीपक बाळाराम भोईर यांनी केली आहे.
