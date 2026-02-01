आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्राची पाहणी
आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्राची पाहणी
पालघर, ता. १ (बातमीदार) : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितीन आडकेकर यांनी मोऱ्हांडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत आयुष्यमान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र, गोंदे बुद्रुक येथे भेट दिली. या भेटीदरम्यान डॉ. आडकेकर यांनी पालघर जिल्ह्यातील सिकलसेल आजार निर्मूलनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या अरुणोदय सिकलसेल ॲनिमिया विशेष अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
या भेटीदरम्यान अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शशिकांत साळुंके, मोखाडा तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. चत्तर तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. डॉ. आडकेकर यांनी अरुणोदय सिकलसेल ॲनिमिया विशेष अभियानासह सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचा सविस्तर आढावा घेत कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले. तसेच शून्य ते ४० वर्ष वयोगटातील प्रत्येक नागरिकाची सिकलसेल ॲनिमियाची तपासणी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देत प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले. पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत अरुणोदय सिकलसेल ॲनिमिया विशेष अभियानांतर्गत २ लाख ३३ हजार ३९० नागरिकांची सिकलसेल तपासणी करण्यात आली असून, त्यामधील पॉझिटिव्ह रुग्णांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. संबंधित रुग्णांना सिकलसेल कार्ड तसेच आवश्यक औषधोपचार व उपचार सेवा नियमितपणे पुरविण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली आहे.
