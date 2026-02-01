भिवंडी भटक्या कुत्र्याच्या चाव्याने १२ वर्षीय मुलाचा उपचारा दरम्यान मृत्यू...
कुत्र्याच्या चाव्याने मुलाचा मृत्यू
भिवंडीत दहशत; महिनाभरात हजाराच्यावर हल्ले
भिवंडी, ता. १ (वार्ताहर) ः श्वानदंश झालेल्या १२ वर्षीय मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. हामिद सद्दाम खान असे त्याचे नाव आहे, तर शहरात भटक्या कुत्र्यांची दहशत वाढली आहे. मागील वर्षभरात ११ हजार ३७ जणांना श्वानदंश झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
शहरातील ईदगाह या परिसरात घराबाहेर खेळत असताना १० जानेवारीला भटक्या कुत्र्याने हामिदवर हल्ला केला. कुत्र्याने त्याच्या चेहऱ्यावर मानेजवळ चावा घेतला होता. त्याच्यावर स्व. इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालयात प्रथमोपचार करून झाल्यावर, पुन्हा त्रास होऊ लागल्याने २७ जानेवारीला कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथे उपचारादरम्यान ३१ जानेवारीला हामिदचा मृत्यू झाला. शहरात भटक्या कुत्र्यांची दहशत असून, जानेवारी या एका महिन्यात एक हजार ६२ जणांना श्वानदंश झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
कारवाईची मागणी
येथील उपजिल्हा रुग्णालयात श्वानदंशावरील प्रतिबंधक अँटी रेबीज लस वेळेत न दिल्याने ही समस्या उद्भवल्याने एका चिमुरड्याला जीव गमवावा लागला आहे. ही गंभीर बाब असून, याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे करणार असल्याची माहिती आमदार रईस शेख यांनी दिली.
तीन इंजेक्शनचे डोस
श्वानदंश झालेल्या हामिद खान या रुग्णालयात दाखल करून घेत तिन्ही इंजेक्शन डोस वेळोवेळी देण्यात आले होते. त्यानंतर २७ जानेवारीला रुग्णास श्र्वसनाचा त्रास होत असल्याने पालक त्यास घेऊन रुग्णालयात आले होते. त्या वेळी त्याच्यावर उपचार करून पुढील उपचारासाठी कस्तुरबा रुग्णालयात पाठवले. तेथे त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती स्व. इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयाच्या अधीक्षका डॉ. माधवी पऺदारे यांनी दिली.
