वसईतील पहिल्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पाला सुरुवात
विरार, ता. १ (बातमीदार) : ‘राज मिलन’ ही वसई तालुक्यातील पहिली स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढाकार घेणारी पहिली गृहनिर्माण संस्था ठरली आहे. आता सर्व तरतुदी पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच या सोसायटीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात होईल.
शहराचे आकर्षण निर्विवाद असले तरी त्याच्या जुन्या इमारती तुम्हाला हव्या असलेल्या आधुनिक सुविधा किंवा सुरक्षितता मानके देऊ शकत नाहीत. येथेच पुनर्विकास येतो. ही प्रक्रिया रहिवाशांना विकासकाच्या मदतीने त्यांच्या जुन्या सोसायटीचे रूपांतर अगदी नवीन सोसायटीमध्ये करण्यास सक्षम करते. पुनर्विकासाचा पर्याय म्हणूण स्वयंपुनर्विकास म्हणून उदयाला आला आहे. स्वयंपुनर्विकास ही एक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये गृहनिर्माण सोसायटी किंवा समुदायाचे रहिवासी विकसकांवर अवलंबून राहण्याऐवजी त्यांच्या मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याचे काम स्वतः करतात. हा दृष्टिकोन विद्यमान रहिवाशांच्या हितांना प्राधान्य देतो आणि पुनर्विकास प्रक्रियेवर चांगले नियंत्रण ठेवतो. बांधकाम व्यावसायिकाला त्यांची मालमत्ता देण्याऐवजी रहिवासी एकत्र येऊन त्यांची जुनी इमारत स्वतःहून नवीन इमारतीत रूपांतरित करतात. स्वयंपुनर्विकास साधण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणजे आर्किटेक्ट, कायदेशीर सल्लागार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) आणि चार्टर्ड अकाउंटंट यासारख्या व्यावसायिक सल्लागारांना सहभागी करून घेणे. हे तज्ज्ञ प्रकल्पाच्या कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक पैलूंद्वारे समाजाला मार्गदर्शन करतात. स्वस्तिक कन्सल्टन्सी हे या सोसायटीचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून काम पाहात आहे.
चौकट
स्वयंपूर्ण विकासाला पसंती
महाराष्ट्र सरकारने २०२५च्या गृहनिर्माण धोरणात स्वयंपुनर्विकासाला चालना दिली आहे. महाराष्ट्राने एक समर्पित स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण (एसजीआरए) स्थापन केले आणि मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील २५ हजारांहून अधिक पात्र इमारतींच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी २०२५मध्ये सुधारणा सुरू केल्या आहेत. प्रमुख सुधारणांमध्ये चार टक्के व्याज अनुदान, १० टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर स्वतंत्र पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी केलेल्या संमती आवश्यकता (५१ टक्के) यांचा समावेश आहे.
वसईत स्वयंपुनर्विकास हा एक फायदेशीर अनुभव असू शकतो, जो अधिक नियंत्रण आणि संभाव्य आर्थिक फायदे देतो. काळजीपूर्वक नियोजन आणि सहकार्याने तुम्ही तुमच्या जुन्या इमारतीला येणाऱ्या पिढ्यांसाठी स्वप्नातील घरात रूपांतरित करू शकता.
- मधुकर धापके, रहिवासी, राज मिलन सोसायटी
स्वयंपुनर्विकास मॉडेलमध्ये खेळाडू सारखेच असतात, फक्त सहकारी संस्था बिल्डरची जागा घेते. रहिवाशांच्या इच्छेनुसार इमारतींचे नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य आर्किटेक्टना मिळते आणि कंत्राटदारांची नियुक्ती सोसायटी थेट करते. पुनर्विकसित इमारतीतील अतिरिक्त फ्लॅट्सच्या विक्रीतून होणारा आर्थिक फायदा बिल्डरऐवजी थेट सोसायटीला जातो.
- स्वप्निल शिर्सेकर, स्वयंपुनर्विकास तज्ज्ञ
