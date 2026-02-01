सीटीईटी परीक्षार्थी शिक्षकांना निवडणूक कामातून सूट देण्याची मागणी
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या मतदानाच्या दिवशीच शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) नियोजित असल्याने अनेक शिक्षक परीक्षार्थी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे या परीक्षेला बसलेल्या शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट द्यावी, अशी मागणी शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुधीर घागस यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पूर्वी ५ फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान शासकीय दुखवट्यामुळे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ठेवण्यात आले आहे. याच दिवशी सीबीएसईअंतर्गत सीटीईटी परीक्षा संपूर्ण देशभरात होणार आहे. सीटीईटी परीक्षा वर्षातून केवळ दोनदाच होत असल्याने शिक्षकांनी या परीक्षेसाठी दीर्घकाळ मेहनत घेतलेली असते. ही परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर असल्याने तिची तारीख बदलणे शक्य नसल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेतून या शिक्षकांना सूट देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
“पात्रता परीक्षांसाठी शिक्षक प्रचंड मेहनत घेतात. त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न या परीक्षांशी जोडलेला आहे. मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून सीटीईटी परीक्षार्थी शिक्षकांना निवडणूक कामातून सूट द्यावी, अशी मागणी आम्ही राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे केली आहे.”
- सुधीर घागस, राज्याध्यक्ष, शिक्षण क्रांती संघटना
