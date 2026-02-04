पुरवणी लेख न्यायव्यवस्था
इथे ‘विश्वासाला’ न्याय!
समीर पारखी
अंगेन गात्रं, नयनेन वक्त्रं।
न्यायेन राज्यम्, लवणेन भोज्यम्।।
म्हणजेच ज्याप्रमाणे शरीर अवयवांनी, चेहरा डोळ्यांनी, भोजन मीठाने परिपूर्ण होते, तसेच राज्यासाठी न्याय महत्त्वाचा आहे. आपण आपल्या देशात लोकशाही स्वीकारली आहे. ही लोकशाही ज्या मजबूत स्तंभांवर आधारित आहे, त्यात ‘न्याय व्यवस्था’ प्रमुख आहे. पूर्वी शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी म्हण प्रचलित होती; पण आता जरा कुठे कोणाला स्वत:वर अन्याय झाला, असे वाटले की सहज तोंडून वाक्य येते मी याविरोधात ‘न्यायालया’त दाद मागणार आहे. म्हणजे आज सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीला न्यायालयीन व्यवस्थेवर अतूट ‘विश्वास’ आहे आणि सामान्यांच्या या विश्वासाला ‘न्यायदेवता’ खरी उतरतेय!
संविधानाने आपल्याला दिलेल्या ‘मूलभूत हक्कांचे संरक्षण’ खऱ्या अर्थाने न्याय पालिकेमुळेच होते. त्या हक्कांची जाणीव तीव्र करण्याचे कार्य नकळत न्यायव्यवस्थेकडून होते. त्यातूनच सामान्य व्यक्तीला जगण्याचे बळ मिळते. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मुंबई उच्च न्यायालयात हा ‘न्याययज्ञ’ १४ ऑगस्ट १८६२ म्हणजे १६२ वर्षांपासून अविरतपणे सुरू आहे. भारतीय संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्मितीमध्ये ‘न्यायव्यवस्था’ स्वतंत्र ठेवण्याची केलेली रचना सर्वोत्तम आहे. न्यायालयाची ही धुरा न्यायाधीशांनी खंबीरपणे पेलली आहे. १५ एप्रिल २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय न्याय अहवालातील माहितीनुसार भारतात १० लाख लोकसंख्येमागे फक्त २२ न्यायाधीश जिल्हा व उच्च न्यायालय पातळीवर उपलब्ध आहेत. ज्यांची एकूण संख्या फक्त २१ हजार २२५ इतकीच आहे. कायदा आयोग १९८७च्या शिफारशीनुसार हे प्रमाण १० लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायाधीश असणे अपेक्षित होते. सध्याची भारताची १२५ कोटी लोकसंख्या पाहता इतक्या कमी न्यायाधीश संख्येसहसुद्धा न्यायालयीन ‘कार्यक्षमता’ क्रमवारीत महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३९ न्यायिक जिल्हे आहेत. त्यामध्ये १६ कौटुंबिक न्यायालये, २६ ग्रामन्यायालये, ७००पेक्षा अधिक अतिजलदगती न्यायालये, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालये कार्यरत आहेत. तसेच कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालये, ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण, मोटर अपघात प्राधिकरण, बालन्याय मंडळ, धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, विद्यापीठ न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालये, महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) न्यायाधिकरण, तसेच महसूल, गृह, अर्थ आदी खात्यांर्तगत कार्यरत असलेली न्यायांग अशा विविध माध्यमातून न्यायनिवाडा होत असतो; मात्र महाष्ट्रातील रिक्त पदांचे प्रमाण खूप आहे. यात राज्य दहाव्या क्रमांकावर आहे. नॅशनल ज्युडिशिअल डेटाग्रीडवरील माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयात ६३ लाख ६२ हजार ४४ इतकी प्रलंबित प्रकरणे असून त्यापैकी ४४ लाख ५७ हजार ६१३ दिवाणी, १९ लाख चार हजार ४३१ फौजदारी प्रकरणे आहेत. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात मागील महिन्यात एक लाख आठ हजार ५२९ दिवाणी, ६७ हजार ८४२ फौजदारी अशी एकूण एक लाख ७६ हजार ३७१ नवीन प्रकरणे दाखल झाली आहेत. तर मागील महिन्यात ९५ हजार ९२३ दिवाणी व ६० हजार ५५९ फौजदारी अशी एकूण एक लाख ५६ हजार ४८२ प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.
‘लोकअदालत’मध्ये जलद निपटारा
न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र राज्य विधीसेवा प्राधिकरण (मालसा)मार्फत वर्षातून चार वेळा लोकअदालतींचे आयोजन करण्यात येते. त्यामध्ये दाखल आणि दाखलपूर्व प्रकरणांचा निपटारा केला जातो. २२ मार्च २०२५ मधील लोकअदालतीमध्ये दोन लाख दाखल आणि ५.२ लाख दाखलपूर्व अशा सात लाख प्रकरणांचा निपटारा होऊन ४२ कोटींपेक्षा जास्त रकमेची वसुली झाली आहे. त्यामुळे लोकअदालतींचे महत्त्व वाढले असून प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होणे सोपे झाले आहे. लोकअदालतीच्या माहितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी विधीसेवा समिती कार्यरत असते. या समितीकडून गरजू नागरिकांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन दिले जाते.
न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण
मुंबई उच्च न्यायालयाची तीन खंडपीठे आहेत. ती नागपूर, औरंगाबाद, गोवा येथे आहेत. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंच ४२ वर्षांच्या मागणीनंतर कार्यान्वित झाले आहे. या खंडपीठांच्या स्थापनेमुळे नागरिकांना मुंबईत न येता आपल्या जवळच्या ठिकाणी न्यायासाठी दाद मागण्याची उत्तम सोय झाली आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंकडील यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत झाली आहे.
न्यायदानातील आधुनिकीकरण
न्यायप्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी पायाभूत सुविधांबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यासाठी जुन्या इमारतींच्या जागी नवीन न्यायालयीन इमारती उभारण्यात येत आहेत. आधुनिकतेची कास धरत न्यायालयाच्या कामकाजात संगणकीकरण, त्या माध्यमातून केस इन्फोमेशन सिस्टीम (सीआयएस), व्हिडिओ कॉन्फरन्स, ई-फायलिंग, दस्तावेजांचे डिजिटायझेशन आदी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. ई कोर्टच्या माध्यमातून ‘पेपरलेस कोर्ट’च्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल चालू आहे. यासाठी विधी आणि न्यायविभागाचे मोठे योगदान आहे.
वैकल्पिक वाद निवारण प्रणाली
न्यायालयात न जाता या प्रणालीचा उपयोग करून परस्पर संमतीने वाद सोडविण्याची कायदेशीर यंत्रणा आहे. याकरिता लवाद, मध्यस्थी, समेट, वाटाघाटी आणि लोकअदालत या पद्धतींचा मुख्यत्वाने वापर केला जातो. ही प्रक्रिया जलद, स्वस्त आणि गोपनीय असते. तसेच ही लवचिक असून दोन्ही पक्षांच्या सोयीनुसार वेळ आणि ठिकाण ठरवता येते. या प्रक्रियेत दोन्ही पक्ष थेट चर्चा करून परस्परांतील वाद मिटवतात. त्यामुळे यात तिसऱ्या व्यक्तीची गरज नसते. यात दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद वाढून मतभेद कमी होतात. ही प्रक्रिया प्रशिक्षित न्यायाधीश, विधिज्ञ कोणत्याही शाखेतील प्रशिक्षित तज्ज्ञ यांच्यामार्फत राबवली जाते. कायदेशीर संघर्षावर न्यायालयाबाहेर दोन्ही पक्षांच्या संमतीने समाधान शोधले जाते. कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७, लवाद व समेट कायदा १९९६ आणि मध्यस्थी कायदा २०२३ या कायद्याअंतर्गत या प्रणाली वापरल्या जातात. मध्यस्थी कायदा २०२३ दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये १८० दिवसांच्या नेमून दिलेल्या वेळेत वादाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रक्रियेतील पक्षाकारांचा सहवास ऐच्छिक असतो. या कायद्यात ऑनलाइन आणि सामूहिक मध्यस्थीबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. याकरिता भारतीय मध्यस्थता परिषद या सर्वोच्च नियामक संस्थेची स्थापना करण्यात आली असून संस्थागत मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे, मध्यस्थीतांची नोंदणी करणे, मध्यस्थी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे. न्यायालयीन खटल्यांचा ताण कमी करणे, मध्यस्थीला कायदेशीर मान्यता देणे आणि मध्यस्थी कराराची अंमलबजावणी हुकूमनाम्याप्रमाणे बंधनकारक करणे, ही या संस्थेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. या भारतीय मध्यस्थता परिषदेचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे.
लोकशाहीची तटबंदी
भारतीय राज्यघटनेनुसार न्याय संस्था ‘संविधानाची संरक्षक आणि अंतिम अर्थ लावणारी’ संस्था आहे. संविधानाचे सर्वोच्चत्व टिकविण्यासाठी संसदेने किंवा कार्यकारी मंडळाने बनविलेला कोणताही कायदा किंवा आदेश संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायव्यवस्था सुनिश्चित करते. संविधानाच्या विरोधातील कायद्याला असंविधानिक किंवा घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याचा, न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार फक्त न्याय संस्थेलाच आहे. संविधानातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य यांसारख्या बाबी मूलभूत रचनेचा भाग असून त्यामध्ये दुरुस्तीचा संसदेला अधिकार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय १९७३च्या केशवानंद भारती या सुप्रसिद्ध प्रकरणात दिला गेला आहे. न्यायसंस्था संविधानाचे पावित्र्य आणि कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवते. ही एकप्रकारची लोकशाहीची मजबूत तटबंदीच आहे.
न्यायव्यस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ
महिलांचे सक्षमीकरण, पर्यावरण संरक्षण, शोषित घटकांसाठी न्याय, अल्पसंख्याकांसाठी संरक्षण, तसेच समानता आणण्याकरिता जनहित याचिका आणि न्यायिक सक्रियतेच्या माध्यमातून सामाजिक सुधारणेमध्ये न्यायालये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण २००५सारखे कायदे, वरिष्ठ नागरिकांसाठीचे कायदे सामाजिक बदलाच्या मोठ्या नांदी ठरतात. न्यायालये फक्त वादाचे निर्णयच देत नाही, तर समाजाला न्यायाच्या वाटेवर सक्रिय ठेवून आकारही देतात. जिथे कायदा आणि करुणा एकत्र येतात तिथे न्यायपालिका सामाजिक प्रगतीची ताकद बनते. एक स्वतंत्र निष्पक्षपाती आणि जबाबदार न्यायव्यवस्था हे न्यायलोकशाहीचे सर्वात भक्कम आश्वासन आहे. त्यामुळेच न्यायव्यस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होतो.
घटनात्मक नैतिकतेचे वर्चस्व
न्यायालये सार्वजनिक नैतिकतेपेक्षा घटनात्मक नैतिकतेला प्राधान्य देते. समाजमान्य रूढी किंवा अनैतिक सामाजिक समजुतीच्या आधारे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असेल तर न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करतात. सध्याच्या काळात न्यायालयांनी घेतलेले अनेक निर्णय व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि मानवी हक्कांचा पुरस्कार करणारे आहेत. यात व्यभिचाराचा कायदा रद्द करणे, समलैंगिकतेला कायदेशीर मान्यता देणे, एलजीबीटीक्यू प्लस यांच्या ओळखीसाठी इतर श्रेणी तयार करणे, लिव्हिंग रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता देणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणे आदींचा महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग
भारतीय संविधानाने लैंगिक समानतेची नेहमीच पाठराखण केली आहे. तरीदेखील भारतीय न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. गेल्या ७१ वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात २५६ न्यायमूर्तींपैकी केवळ ११ महिला न्यायमूर्ती झाल्या आहेत. त्यांची टक्केवारी फक्त ४.२ टक्के इतकीच आहे. तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात एकाच वेळी चार महिला न्यायमूर्ती कार्यरत होत्या, हा एक विक्रमच आहे. उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालयात महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण १४ टक्केच आहे. तर देशातील १७ लाख वकिलांपैकी केवळ १५ टक्के महिला वकील आहेत. न्यायपालिकेतील महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी युनायटेड नेशन्समार्फत १० मार्च हा ‘आंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्याची सुरुवात २०२२ पासून झाली. या दिवसामुळे महिला न्यायाधीशांच्या कार्याचा गौरव होऊन न्यायसंस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याची गरज अधोरेखित होते. भारतातदेखील आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी महिला न्यायमूर्ती विराजमान झालेल्या नाहीत. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागारत्ना या २०२७ मध्ये भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा बहुमान मिळवणार आहेत.
sameer.parkhi@esakal.com
--------------------------------------