भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या निधीला कात्री
मुंबई, ता. १ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वच उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठांमध्ये भारतीय ज्ञान प्रणालीची (आयकेएस) अंमलबजावणी सुरू असून, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘आयकेएस’साठी मागील वर्षी असलेल्या ५० कोटींच्या निधीत कपात करून तो ३५ कोटी रुपयांपर्यंत आणला आहे. दुसरीकडे देशभरात भाषांच्या प्रचारांसोबत विविध प्रकारच्या योजनांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या म्हैसूर येथील भारतीय भाषांचा प्रचार संस्थेला देण्यात येणाऱ्या निधीतही कपात करण्यात आली आहे. मागील वर्षी असलेल्या ४३.५० कोटींवरून कमी करून तो ३९.२६ कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षण विभागासाठी ५५,७२७.२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ११ टक्क्यांनी जास्त आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागासाठी ८३,५६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२५-२६मधील ७८,५७२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ झालेली आहे. ही वाढ २.५ टक्क्यांवरून २.७ टक्के इतकी झाली आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये शिक्षणासाठी ‘जीडीपी’च्या सहा टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ते दिसत नाही. अटल थिंकिंग लॅब व डिजिटल उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. तरीही समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक भरती-प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण शाळांच्या गुणवत्तेसाठी अपेक्षित मोठी गुंतवणूक कमी पडते. त्यामुळे धोरणाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी निधी वाढवणे आवश्यक आहे, असे शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
ठरावीक क्षेत्रावर अतिरेकी भर
जिल्हा पातळीवर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृह ही चांगली बाब असली तरी ॲनिमेशन, गेमिंगसाठी १५,००० कंटेंट प्रयोगशाळा ही कल्पना ठरावीक क्षेत्रावर अतिरेकी भर देण्यासारखे आहे. मागील वर्षी केलेली, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या उद्देशाने ५०,००० अटल टिंकरिंग लॅब, ब्रॉडबँड पुरवण्याची तसेच १५,००० पीएमश्री स्कूल ही घोषणा अशीच हवेत विरली असल्याची प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी दिली.
