कल्याणमध्ये ''बर्निंग कार''चा थरार
कल्याणमध्ये ‘बर्निंग कार’चा थरार
चालकाच्या प्रसंगावधानाने मोठा अनर्थ टळला
कल्याण, ता. २ ( वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील गजबजलेल्या बिर्ला कॉलेज रोडवर रविवारी (ता. १) रात्री एका धावत्या कारने अचानक पेट घेतल्याची खळबळजनक घटना घडली. भररस्त्यात कार आगीचा गोळा बनल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते; मात्र चालकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री साडेसातच्या सुमारास एक कार बिर्ला कॉलेज रोडवरून दुर्गाडी किल्ल्याच्या दिशेने जात होती. प्रवास सुरू असतानाच अचानक कारच्या बोनेटमधून धूर निघू लागला आणि क्षणात आगीने रौद्र रूप धारण केले. प्रसंगावधान राखून चालक तातडीने गाडीतून बाहेर पडल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.
अग्निशमन दलाची धाव
‘बर्निंग कार’च्या या घटनेमुळे बिर्ला कॉलेज रोडवरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने बंबासह घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यानंतर जळालेली कार रस्त्यावरून बाजूला केली. त्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक पुन्हा पूर्ववत सुरू झाली. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
