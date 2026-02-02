भाजपला शिट्टीचा धसका
भाजपला शिट्टीचा धसका
महापौर निवडणुकीपूर्वी ४३ नगरसेवक अज्ञातस्थळी
विरार, ता. २ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिकेत बहुमतासाठी ५८ नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ४३ नगरसेवक असलेला भाजप ऑपरेशन लोटस करणार, अशा चर्चा रंगल्या आहेत. परंतु वसई-विरारमध्ये शिट्टीच्या धाकाने भाजपचे लोटस अज्ञातवासात गेल्याचे चित्र आहे.
वसई-विरारमध्येही तब्बल १५ नगरसेवक कमी असताना भाजपने महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे ३ फेब्रुवारी रोजी महापौर निवडीवेळी ‘ऑपरेशन लोटस’ होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. त्यामुळे वसई तालुक्यात निवडणूक प्रचारांनंतर असलेले सलोख्याच्या वातावरणाला गालबोट लागण्याची चिन्हे होती, पण बहुजन विकास आघाडीचे सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक खुलेपणाने, निर्भयपणे आपापल्या प्रभागात लोकसेवेत कार्यरत आहेत, तर भाजपने सर्व नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी हलवल्याने भाजपने अविश्वास दाखवल्याची चर्चा रंगली आहे.
चर्चांना उधाण
नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी प्रभागात कर्तव्यपूर्तीच्या भावनेतून लोकसेवेत कार्यरत राहणे, अपेक्षित असते. मात्र, भाजपचे सर्व नगरसेवक अज्ञातस्थळी गेले आहेत. ३ फेब्रुवारीपर्यंत आपले नगरसेवक सत्तेसाठी सत्ताधाऱ्यांकडे वळू नयेत, या भीतीपोटीच सारा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा आहे.
