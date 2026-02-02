नायगाव पुर्वेतील विकासकामांना गती
नायगाव पूर्वेतील विकासकामांना गती
लवकरच अहवाल सादर करण्याचे आदेश
विरार, ता. २ (बातमीदार) : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित नगरसेवक विकासकामांसाठी सक्रिय झाले असून, नायगाव पूर्वेतील प्रलंबित कामांबाबत नगरसेवक कन्हैया भोईर यांनी आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. पाणीपुरवठा, रस्ते, गटार, क्रीडा संकुल, अग्निशमन केंद्र, आरोग्यसेवा व नळ कनेक्शन यांसह अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकासकामांचा आढावा या वेळी घेण्यात आला.
आयुक्तांनी संबंधित विभागप्रमुखांना बोलावून पुढील एक महिन्यात कामे मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने बैठका घेण्याचे व १० दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे नायगाव पूर्वेच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार असल्याचे चित्र असून, नगरसेवक कन्हैया भोईर विकासकामांसाठी सक्रिय झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. नायगाव पूर्वेतील हासोबानगर, सोमेश्वरनगर, बापाणे-कामण लिंकरोड व इतर आवश्यक ठिकाणी पाईपलाईन टाकणे, बंद केलेली नळ कनेक्शन सुरू करणे तसेच कोल्ही, चिंचोटी, देवदल, खोलांडे व ससुनवघर विभागातील नळ कनेक्शन मंजूरी सुरू करणे, ‘हर घर जल’ योजनेअंतर्गत इमारत सोसायट्या व चाळ वस्त्यांना थांबवलेली नळ कनेक्शन मंजुरी प्रक्रिया सुरू करणे इत्यादी सर्व आवश्यक व मागणी पाठपुरावा केलेल्या विकासकामांबाबत सविस्तर चर्चा या वेळी पार पडली.
