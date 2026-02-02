क्रीडागुणांचे कृषीनगरीत दर्शन
क्रीडागुणांचे कृषीनगरीत दर्शन
आसनगावमध्ये जिल्हास्तरीय स्पर्धेचा उत्साह
वाणगाव, ता. २ (बातमीदार)ः पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कृषी तंत्र विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना क्रीडा गुण दाखवण्याची संधी मिळावी, म्हणून आसनगावच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडांगणावर विद्यापीठस्तरीय कृषी क्रीडा स्पर्धा सुरू आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी संचालक, कार्यकारी परिषद, वि. म. पाटील कृषी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांच्या हस्ते विद्यापीठस्तरीय स्पर्धेचे उद्घाटन झाले.
पालघर जिल्ह्यातील एकमेव अ श्रेणी दर्जा असलेले आणि कोकण कृषी विद्यापीठात एक आगळीवेगळी ओळख असलेले आसनगावच्या कृषी तंत्र विद्यालयाने पुढाकार घेऊन पालघर जिल्हा मर्यादित वार्षिक कृषी क्रीडा स्पर्धा भरवली आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली कुलसचिव डॉ. संतोष सावर्डेकर, शिक्षण संचालक डॉ. सतीश नारखेडे, कृषी तंत्रज्ञान शिक्षण विभागाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. संतोष वरवडेकर यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत आसनगावच्या कृषी तंत्र विद्यालयासह कृषी तंत्र विद्यालय, कोसबाड हिल, महात्मा गांधी आदिवासी जनता विद्यालय कोसबाड, कृषी तंत्रनिकेतन, विरेवाडी, श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी तंत्र विद्यालय, मोरहंडा यांचा समावेश आहे.
मुलींचा संघ सरस
विद्यापीठस्तरीय पालघर जिल्हा मर्यादित कृषी तंत्र विद्यालयांच्या क्रीडा स्पर्धांचे पहिल्यांदाच होत आहे. खो-खो कबड्डी क्रिकेट यांसह बुद्धिबळ कॅरम धावणे अशा वैयक्तिक खेळांचा समावेश आहे. यावेळी कृषी तंत्र विद्यालय कोसबाड हिल, कृषी तंत्र विद्यालय आसनगाव दरम्यान झालेल्या मुलींच्या खो-खो सामन्यात कोसबाड संघाला नमवून आसनगावच्या मुलींनी बाजी मारत थेट अंतिम सामन्यात धडक मारली.
