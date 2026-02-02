रमजानच्या तोंडावर फळांचे दर वधारले
जुईनगर, ता. २ (बातमीदार) : मुस्लिम धर्मीयांचा पवित्र रमजान महिना अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपला असताना मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मधील फळ बाजारात फळांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे. रमजानमध्ये उपवासासाठी फळांना मोठी मागणी असते. मात्र, महिन्याची सुरुवात होण्यापूर्वीच भाव वाढल्याने सामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे.
सध्या सफरचंद, डाळिंब, द्राक्षे, बोर ॲपल, कलिंगड आणि पेरू यांसारख्या फळांचे भाव वाढले आहेत. विशेषतः उपवासासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सफरचंदाच्या भावात लक्षणीय वाढ झाली आहे. काही फळांचे भाव किलोमागे १० ते ३० रुपयांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षीचा अवकाळी आणि बिघडणार हवामान या भाववाढीला जबाबदार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रमजान सुरू झाल्यानंतर मागणी आणखी वाढणार असल्याने भाव आणखी वाढतील, अशी चिंता ग्राहक व्यक्त करत आहेत. आधीच महागाईचा फटका बसत असताना रमजानमध्ये फळे खाण्यावर ताबा ठेवावा लागणार असल्याचे दिसत आहे. अथवा फळखरेदीने कुटुंबाचे अर्थकारण बिघडण्याची शक्यता आहे. बाजारातील व्यापाऱ्यांनी मात्र आता जे भाव आहेत, तेच कमाल भाव असून, पुढील काही दिवसांत भाव स्थिर राहतील किंवा काही प्रमाणात कमीही होऊ शकतात, असे सांगितले.
ग्राहकांसाठी चिंता
एकीकडे व्यापाऱ्यांकडून दिलासा देणारी वक्तव्ये येत असली तरी सध्याची भाववाढ पाहता रमजानमध्ये फळे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहतात की नाही, हा प्रश्न ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मागणी वाढल्यावर भाव स्थिर राहतात की वाढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
फळाचे भाव (प्रति किलो रुपयांत)
फळ पूर्वीचे भाव सध्याचे भाव
बोर ॲपल ३० ते ५० ५५ ते ६५
इराणी सफरचंद १०० ते १२० १५० ते १६०
कलिंगड, पेरू ७० ते ९० ९० ते १००
गुजरात डाळिंब १८० ते २०० २०० ते २५०
काळी द्राक्षे ६० ते १०० ७० ते १२०
हिरवे द्राक्षे १०० ते १२० १०० ते १५०
