ठाण्यात महिला कार-बाईक चालकांनी दिला रस्ता सुरक्षेसाठी जागृतीचा संदेश
ठाणे शहर, ता. २ (बातमीदार) ः रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यामध्ये महिलांचाही मोठा समावेश आहे. ही बाब लक्षात घेता आणि रस्त्यावरील प्रत्येक जीव सुरक्षित राहावा, महिलांचा प्रवास निर्धोक व्हावा या करिता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ठाण्यात रविवारी (ता. २) महिला कार व बाईक रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीतून रस्ता सुरक्षा, वाहतूक नियमांचे पालन आणि सर्वाईकल कर्करोगाविषयी जनजागृतीचा संदेश दिला.
ठाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून ही रॅली सुरु झाली होती. या उपक्रमात ५५ महिला कार चालक व ७० दुचाकी महिला व पुरुष वाहनचालकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. सहभागी वाहनांच्या दर्शनी भागावर रस्ता वाहतूक नियम व सर्वाईकल कर्करोगाविषयी जनजागृती करणारी पोस्टर्स लावण्यात आली होती, यामुळे शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले.
या रॅलीसाठी किम्स हॉस्पिटलच्या डॉ. वाणी परमार, इनरव्हील क्लबच्या डिस्ट्रिक्ट चेअरमन लक्ष्मी सिंग, ठाणे आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. सुनिल बुधलानी, लायन्स क्लब ठाणेच्या अध्यक्षा किरण गुलानी, पिंक होलीक इंडिया टीमच्या अजित कौर धिल्लन व जयश्री शेलार उपस्थित होते.
स्पर्धेअंतर्गत प्रथम क्रमांक प्राप्त महिला कार चालकास पाच हजार, द्वितीय क्रमांकास तीन हजार तर तृतीय क्रमांकास दोन हजार रोख बक्षीस, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. तसेच निवडक महिला चालकांना प्रमाणपत्रे व मान्यवरांच्या हस्ते हेल्मेट देऊन सन्मानित करण्यात आले. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर, नवनाथ देठे, अमोल नागणे, रुपेश भुरे, जयवंत पोंदकुले विकास परबत आणि पिंक होलीक इंडिया टीम आदींनी परिश्रम घेतले
