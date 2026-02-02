नवी मुंबईत बुलढाणा भवन उभारणार
नवी मुंबईत बुलडाणा भवन उभारणार
बौद्ध संघाच्या स्नेहसंमेलनात आ. सिद्धार्थ खरात यांचा निर्धार
मुंबई, ता. २ : मुंबईत स्थायिक झालेल्या बुलडाणा जिल्हा बौद्ध संघाचा स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम नुकताच दादरच्या आंबेडकर भवनमध्ये पार पडला. या वेळी आनंदराज आंबेडकर यांच्यासह कमिटी सदस्य आणि जिल्ह्यातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी बोलताना आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी नवी मुंबईमध्ये बुलडाणा भवन उभारणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. यासाठी नवी मुंबईत जागा शोधण्याचे काम सुरू असून, ते अंतिम झाल्यावर रीतसर प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे खरात यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात बुलडाणा जिल्ह्यातील कर्तृत्ववान, ज्येष्ठ तसेच मार्गदर्शक मंडळींना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये व्ही. जी. जाधव, एच. बी. तायडे, इंगळे आणि १०५ वर्षे वय असलेल्या तसेच बाबासाहेबांच्या कार्यासाठी त्या काळात एक रुपया वर्गणी देणाऱ्या गायकवाड आजींचादेखील समावेश होता. शैक्षणिक व सामाजिक कामासाठी बुलडाणा भवन उभारण्याची गरज आहे. या भवनात अभ्यास तसेच स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका तसेच बुलडाण्यावरून विविध कामांसाठी मुंबईत येणाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था असणार असल्याचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.