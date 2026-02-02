मलंगगड रोडवर दुकानात घुसला डंपर
मलंगगड रोडवर दुकानात घुसला डम्पर
कल्याण, ता. २ (बातमीदार) : कल्याण पूर्व भागातील श्री मलंगगड रोडवर सोमवारी (ता. २) एका भरधाव डम्परने रस्त्याकडेला असलेल्या दुकानांना जोरदार धडक दिली. हा डम्पर थेट दुकानात घुसल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने, नागरिकांनी प्रसंगावधान राखल्याने मोठी जीवितहानी टळली असली, तरी या अपघातात दुकानांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री मलंगगड रोडवरून जाणारा एक डम्पर अचानक अनियंत्रित झाला आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानांच्या दिशेने वेगाने आला. या डम्परच्या समोरच एक रसविक्रीचे दुकान आणि एक छोटे गॅरेज होते. डम्पर आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहताच तिथल्या ग्राहकांनी आणि दुकानदारांनी प्रसंगावधान राखले आणि तातडीने बाजूला धाव घेतली. काही क्षणातच डम्पर दुकानांना धडकून आत शिरला. या भीषण अपघातात गॅरेजचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही.
