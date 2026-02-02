दुचाकीच्या वेगाचा थरार जीवावर बेतला
पनवेल, ता. २ (वार्ताहर) : रस्त्यावरील मोकळीक आणि हातामध्ये असलेली हायस्पीड स्पोर्ट्स दुचाकी, यातून मिळणारा थरार एका तरुणाच्या आयुष्याचा शेवट करणारा ठरला आहे. पनवेलमधील पळस्पे-गव्हाण फाटा रोडवर रविवारी (ता. १) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात एका २९ वर्षीय तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. भरधाव वेगात असलेल्या स्पोर्ट्स बाइकवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या अपघातात मृत झालेल्या तरुणाचे नाव चिन्मय सुनील माळी असे असून, तो घणसोली येथे राहत होता. चिन्मयला स्पोर्ट्स बाइकची आवड असल्याने त्याने २५ लाख रुपये किमतीची स्पोर्ट्स बाइक घेतली होती. रविवारी सकाळी तो आपल्या मित्रांसोबत खोपोली येथे गेला होता. त्यानंतर ११.३० वाजण्याच्या सुमारास चिन्मय व त्याचे मित्र नवी मुंबईत परतत होते. या वेळी रस्ता रिकामा असल्याने चिन्मय प्रचंड वेगाने जात होता. चिन्मयचे आपल्या बाइकवरील नियंत्रण सुटल्याने त्याची बाइक थेट रस्ता दुभाजक ओलांडून विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या दोन वाहनांवर जोरात धडकली. धडक इतकी भीषण होती, की चिन्मय गंभीर जखमी होऊन रस्त्यावर पडला. त्यानंतर मित्रांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले; मात्र दाखल करण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. या अपघाताला मृत चिन्मय हाच जबाबदार असल्याचे आढळून आल्याने पनवेल शहर पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
