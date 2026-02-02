मुलीकडे पाहण्याचा जाब विचारल्यामुळे कुटुंबाला मारहाण
मुलीकडे पाहण्याचा जाब विचारल्याने कुटुंबावर हल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २ : डोंबिवलीत एक धक्कादायक घटना घडली असून, केवळ मुलीकडे पाहण्याचा जाब विचारल्यामुळे एका कुटुंबाला मद्यधुंद तरुणांकडून बेदम मारहाण करण्यात आली. ही घटना भरवस्तीत घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
डोंबिवली पश्चिमेकडील विजयनगर परिसरातील रामदास चाळीत मंगेश पाटील हे कुटुंबासह राहतात. त्यांची लहान मुलगी घराबाहेर इतर मुलांसोबत खेळत असताना काही तरुण दुचाकीवर बसून तिथे थांबले होते. त्यातील काही जण सातत्याने त्या मुलीकडे पाहात असल्याचे मंगेश पाटील यांच्या लक्षात आले. त्यांनी त्या तरुणांना हटकत मुलीकडे का पाहता, असा सवाल केला. या वेळी तरुणांनी उद्धटपणे वाद घालण्यास सुरुवात केली. वाद वाढू नये म्हणून मंगेश पाटील तिथून निघून गेले. काही वेळानंतर तानाजी नावाचा तरुण त्याचा मित्र आदित्य आणि इतर साथीदारांसह पुन्हा घटनास्थळी आला. त्यांनी मंगेश पाटील यांच्याशी पुन्हा हुज्जत घातली. भांडण मिटवण्यासाठी मंगेश यांचे भाऊ महेश पाटील मध्यस्थीला आले असता, मद्यधुंद तरुणांनी संपूर्ण कुटुंबावर थेट हल्ला चढवला. मंगेश पाटील, महेश पाटील आणि महेश यांचा मुलगा साई यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात महेश पाटील यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. घटनेनंतर पाटील कुटुंबाने विष्णूनगर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तानाजी, आदित्य आणि त्यांच्या इतर साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
