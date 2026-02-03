गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये सनातन संस्कृतीचा गौरव
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये सनातन संस्कृतीचा गौरव
प.पू. महंत स्वामी महाराज यांचा ९२वा जन्मजयंती महोत्सव
मुंबई, ता. ३ ः वडोदरा येथे प.पू. महंत स्वामी महाराज यांचा ९२वा जन्मजयंती महोत्सव सोमवारी (ता. २) मोठ्या उत्साहात आणि अनोख्या भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा बीएपीएसच्या संतांनी स्वागत केले. ‘हिंदू ग्रंथाचे सर्वात मोठे समूहगान’बद्दल या कार्यक्रमाची नोंद गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली. या महोत्सवात इंग्लंडहून आलेल्या गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सच्या अधिकाऱ्यांनी प.पू. महंत स्वामी महाराजांचा सन्मान केला.
‘हर घर घर शिक्षा की ज्योत जले’ आदिवासी क्षेत्रांसाठी प.पू. महंत स्वामी महाराजांनी ‘मोबाईल पाठशाळे’चे या वेळी उद्घाटन केले. बीएपीएस संस्थेद्वारे मुलांसाठी विशेष ‘BAPS Kids’ या यूट्युब चॅनेलची सुरुवात करण्यात आला. या वेळी संस्थेच्या तीन ते १३ वर्षे वयोगटातील १५,००० पेक्षा जास्त मुलांनी ‘सत्संगदीक्षा’ ग्रंथाचे पठन केले. महंत स्वामी महाराजांनी रचलेला ३१५ श्लोकांचा हा ‘सत्संगदीक्षा ग्रंथ’ हा उन्नत आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक आणि व्यावहारिक जीवनाची प्रेरणा देतो. एखाद्या संस्कृत ग्रंथाच्या रचयित्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत १५,६६६ बाल-बालिकांनी केवळ एका वर्षात संपूर्ण ग्रंथ, म्हणजेच ३१५ श्लोक मुखपाठ करणे आणि त्याचे समूहगान करणे, ही एक ऐतिहासिक आणि विरळ घटना आहे. याप्रसंगी केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी पाठवलेल्या शुभेच्छापत्राचे वाचन करण्यात आले.
..
१४,००० स्वयंसेवकांची सेवा
जन्मजयंती सोहळ्यात बीएपीएसचे ८०० संत तसेच सुमारे दोन लाख भाविक उपस्थित होते. या भव्य आयोजनासाठी तीन महिन्यांहून अधिक काळ व्यापक नियोजन आणि तयारी सुरू होती, ज्यामध्ये बीएपीएसच्या शेकडो संतांनी आणि ३४ विविध सेवा विभागांच्या १४,००० स्वयंसेवकांनी अविरत सेवा दिली. या ऐतिहासिक महोत्सवासाठी वडोदरा महापालिकेने सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आवश्यक सेवांच्या बाबतीत पूर्ण सहकार्य दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.