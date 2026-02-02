म्हाडाच्या १२० सदनिकांसाठी गुरुवारपासून नोंदणी
म्हाडाच्या १२० सदनिकांसाठी गुरुवारपासून नोंदणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीतील विविध वसाहतींमधील १२० सदनिका ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यानुसार म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया गुरुवार ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत ही संधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून, यापूर्वी सोडतीद्वारे विक्रीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मात्र विविध कारणांमुळे रिक्त राहिलेल्या सदनिकांचा यात समावेश आहे. इच्छुक नागरिकांनी https://bookmyhome.mhada.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज नोंदणी करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन म्हाडाकडून करण्यात आले आहे. या घरांच्या किमती ३० लाख ते आठ कोटींपर्यंत असणार आहेत. अर्जदारांनी अर्ज करण्यासाठी म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रथम नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, अनामत रक्कम भरणे, अर्ज शुल्क भरणा, योजना, सदनिका निश्चिती करणे या प्रक्रियेला १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजेपासून सुरुवात होणार आहे. सदनिकेच्या विक्री किमतीच्या १० टक्के रकमेचा भरणा सदनिका निश्चिती केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत अर्जदाराने करणे आवश्यक आहे.
या ठिकाणी घरे संख्या
शिंपोली कांदिवली - ८
चारकोप सेक्टर-८ - २
अँटॉप हिल - ३५ सदनिका
तुंगा पवई - ४४
पीएमजीपी मानखुर्द- १
मालवणी - १
गायकवाड नगर मालवणी - १
घाटकोपर पूर्व - २
कन्नमवार नगर -१
भायखळा - ६
ताडदेव - ६
लोअर परळ - ४ सदनिका
सायन - २
जेव्हीपीडी अंधेरी पश्चिम - ७
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.