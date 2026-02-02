हा तर अधिकारांचा गैरवापर!
राज्य सरकार, झोपु प्राधिकरणावर ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः दीर्घकाळ रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नव्या विकसकाची नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा (झोपु) निर्णय अधिकारांचा गैरवापर असल्याचे ताशेरे नुकतेच उच्च न्यायालयाने ओढले. हे म्हणजे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन असल्याचेही आदेशात नमूद केले आणि गृहनिर्माण विभागाने मार्च २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशाला याचिका निकाली निघेपर्यंत स्थगिती दिली.
अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने प्रकल्पासंदर्भात कारवाई केली, ती पाहता न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का बसल्याचे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. घटनात्मक न्यायालयांचे निर्णय कसे पद्धतशीरपणे निष्प्रभ केले जाऊ शकतात किंवा निरर्थक ठरवले जाऊ शकतात, असेही हा खटला सांगत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित जमीन खासगी नसून महापालिकेची मालमत्ता आहे आणि संबंधित प्राधिकरण झोपडपट्टीवासीयांच्या दयनीय अवस्थेचे मूक प्रेक्षक बनल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. न्यायालयाने अंतिम सुनावणी २४ फेब्रुवारीला ठेवली.
विकसकाला चोरवाटेने आणले!
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या पूर्वीच्या निरीक्षणांवरून यश डेव्हलपर्स हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास असक्षम असल्याचे १८ वर्षांच्या अवाजवी विलंबातूनच स्पष्ट होते. न्यायालयाने वीणा डेव्हलपर्सच्या नियुक्तीचे वर्णन चोरवाटे किंवा मागच्या दाराने प्रवेश करण्यासारखे असल्याचे नमूद केले. प्रथमदर्शनी, १४ मार्च २०२४चा आदेश हा अधिकार व सत्तेचा गैरवापर आहे. झोपु योजनांशी संबंधित वैधानिक तरतुदींना बगल देऊन विकसकाची नियुक्ती करण्याचा गृहनिर्माण विभागाला कोणताही अधिकार नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय?
बोरिवली पूर्वेतील हरिबर कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ऑगस्ट २००३ मध्ये यश डेव्हलपर्सची प्रकल्प विकसक म्हणून नियुक्ती केली. तथापि, १८ वर्षांनंतर जून २०२१पर्यंतही कामाला सुरुवातही झाली नव्हती. सोसायटीच्या वारंवार तक्रारींनंतर, प्राधिकरणाने विकसकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली; परंतु कालांतराने ही कार्यवाही थांबवली. त्याविरोधात सोसायटीने तक्रार निवारण समितीकडे धाव घेतली. समितीने ४ ऑगस्ट २०२१ला सोसायटीला नवा विकसक नियुक्तीस परवानगी दिली. प्रशासनाने २५ मे रोजी रखडलेल्या योजना पुनरुज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने काढलेल्या ठरावान्वये थर कमर्शियल फायनान्सने वीणा डेव्हलपर्सच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव दिला. यश डेव्हलपर्सने यापूर्वी वीणा डेव्हलपर्ससोबत संयुक्त उपक्रम केला होता. २०१९ मध्ये गहाणखत केले असतानाही, गृहनिर्माण विभागाने १४ मार्च २०२४ रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी वीणा डेव्हलपर्सची नियुक्ती केली. हा एकप्रकारे न्यायालयाच्या आदेशांना बगल देण्याचा प्रयत्न असून, सोसायटीने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत केली होती.
