पालखी सोहळ्यासाठी विहिंप–बजरंग दल सज्ज
श्री मलंगगडावर मध्यरात्री रंगणार पालखी सोहळा
विहिंप व बजरंग दलाचे पाच हजार कार्यकर्ते सज्ज
डोंबिवली, ता. ३ ः कल्याण येथील ऐतिहासिक श्री मलंगगडावर मध्यरात्री श्री मलंग मच्छिंद्रनाथांचा पारंपरिक पालखी सोहळा अत्यंत उत्साहात आणि श्रद्धेच्या वातावरणात पार पडणार आहे. या सोहळ्यासाठी विश्व हिंदू परिषद (विहिंप), बजरंग दल आणि विविध हिंदू संघटनांचे सुमारे पाच हजार कार्यकर्ते गडावर दाखल झाले असून, हिंदू श्रद्धा आणि एकतेचा जागर यानिमित्ताने पाहायला मिळणार आहे.
सोहळ्याचे गांभीर्य आणि गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाकडून चोख नियोजन करण्यात आले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस यंत्रणेने गडावर आणि पायथ्याशी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. विहिंप-बजरंग दलाच्या वतीने कार्यकर्त्यांसाठी पायथ्याशी भव्य तंबू आणि आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
यात्रेत सामाजिक समरसतेचे दर्शन घडवणारे विविध मानपान वर्षानुवर्षे जपले जात आहेत. पालखीला खांदा देण्याचा मान तळोजा येथील कोळीबांधवांना आहे. डोक्यावर कणकेचा दिवा घेऊन चालण्याचा मान ढोके गावातील पाटील (दाभणे) कुटुंबाला आहे. पालखीच्या पुढे मशाल घेऊन चालण्याचा मान फाशी पारधी समाजाकडे आहे.
विविध जिल्ह्यांतून कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
पालखी सोहळ्यासाठी केवळ ठाणे जिल्हाच नव्हे, तर मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, भिवंडी, मुरबाड आणि अलिबाग येथून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि भाविक गडावर जमले आहेत. सोहळा शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी विशेष स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मलंगगड हे हिंदू श्रद्धेचे पवित्र स्थान आहे. येथील परंपरा आणि पावित्र्य अबाधित राखणे हे आपले कर्तव्य आहे, असा संदेश विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या वतीने या वेळी देण्यात आला.
